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  • Melodii fără cabluri încurcate
  • Melodii fără cabluri încurcate
  • Melodii fără cabluri încurcate
  • Melodii fără cabluri încurcate
  • Melodii fără cabluri încurcate
  • Melodii fără cabluri încurcate
  • Melodii fără cabluri încurcate
  • Melodii fără cabluri încurcate
  • Melodii fără cabluri încurcate
  • Melodii fără cabluri încurcate
  • Melodii fără cabluri încurcate

Producție oprită

Căşti intraauriculare wireless cu microfon

TAE1205BK/00

1
| (3) Recenzii
Melodii fără cabluri încurcate
Ţine muzica aproape. Aceste căşti wireless rezistente la stropire şi la transpiraţie oferă sunet excelent, fixare confortabilă în ureche şi până la 7 ore de redare. Când ai nevoie de mai mult, o încărcare rapidă de 15 minute îţi va permite să continui redarea muzicii încă 1 oră.
Vezi toate beneficiile

Melodii fără cabluri încurcate

  • Difuzoare de 8 mm/design închis

  • Ergonomice

  • Protecţie IPX4 la stropire/transpiraţie

  • Izolare pasivă excelentă a zgomotului

Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie

Cu protecţie IPX4, aceste căşti true wireless sunt rezistente la stropire din orice direcţie. Nu le va deranja puţină transpiraţie şi nu trebuie să-ţi faci griji dacă te prinde ploaia.

Sigur, flexibil, confortabil

Vârfurile flexibile cu aripioară se fixează în siguranţă sub lobul urechii pentru o potrivire sigură şi o mai bună izolare pasivă a zgomotului. Tubul acustic oval şi cele trei capace auriculare interschimbabile permit o fixare confortabilă în ureche. Cablul plat al căştilor este purtat confortabil la gât, indiferent dacă ţii sau nu căştile în urechi.

Elemente auriculare magnetice. Cablu plat, care nu se încurcă.

Aceste căşti au elemente auriculare magnetice care stau lipite şi un cablu plat care nu se încurcă. Când le scoţi din geantă sau buzunar, nu va trebui să dezlegi un nod înainte de a-ţi putea asculta lista de melodii.

Specificaţii tehnice

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1.0

din 5

3

Recenzii

5
4
3
2

01/05/2021

România

România

Produsul m-a impresionat negativ

Nu recomand nimanui acest produs! In primul rand, microfonul se aude foarte rau. Se aude un bazait puternic cand incerci sa vorbesti, motiv pentru care cel care ar trebui sa te asculte nu te poate intelege, sau te poate, doar ca foarte greu. Motiv pentru care nu poti sa le folosesti in caz ca vrei sa vorbesti cu cineva. In al doilea rand, sunetul se aude foarte rau. Tot timpul se aude un tiuit puternic, sau daca incerci sa dai volumul mai tare, se aude bruiat, motiv pentru care daca vrei sa asculti muzica sau ceva, trebuie la un volum mic. In al treilea rand, nu sunt deloc "friendly-use". De exemplu daca incerci sa dai volumul mai tare, nu poti tine apasat mai mult timp, nu poti apasa mai reped(la fel si pentru volum mai mic), trebuie sa apesi pe +/-, astepti 3 secunde, apoi apesi iar si tot asa, iar dupa un minut, te poti bucura ca ai schimbat volumul, bine, adevarul e ca daca se aude baraind, nu prea ai motiv sa dai sunetul mai tare. De asemena, daca pana aici nu au fost suficiente argumente, ganditi-va ca cel putin la mine, le am de o zi, le-am lasat la incarcat 2 ore(asa scrie pe manual), au stat pornite o ora jumatate si s-au descarcat, le-am incarcat de doua ori pana acum, momentan se afla la incarcat(a treia oara).. In concluzie, feriti-va de acest model de casti, am incercat sa le returnez dar nu pot(motiv: "neigienic"). Avand in vedere ca pare a fi un produs defectuos, ar trebui sa se poata returna sau sa-mi inlocuiasca produsul cu altul nou sa macar sa mi le repare..

Avantaje

Nu pot sa gasesc.

Dezavantaje

Microfonul adauga un zgomot, un bazait foarte puternic pe fundal, se aude un tiuit in casti, nu poti sa le folosesti cu un volum ridicat pentru ca se aude bazaind,

Acest review a fost făcut pentru TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

Acest review a fost făcut pentru TAE1205BK Căşti intraauriculare wireless cu microfon

04/06/2025

Polska

Polska

Nie dla aktywnych! Wypadają z uszu :(

Wypadają z uszu, przy nieznacznym ruchu głowy, niezależnie od wielkości wkładek, sztywny kabel, panel sterowania i bateria wiszą przy policzkach, zamiast opierać się na ramionach, co pomaga wypadaniu słuchawek. Dźwięk, zasięg i sterowanie OK, ale wypadają przy najmniejszej aktywności, przez co są bezużyteczne.

Acest review a fost făcut pentru TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

Acest review a fost făcut pentru TAE1205BK Bezprzewodowe słuchawki dokanałowe z mikrofonem

28/09/2023

Hrvatska

Hrvatska

Jako loše slušalice

Slušalice prekidaju razgovor nakon svakih 5 minuta,baterija se ultra brzo troši.ne traje po navedenom u opisu.. ne preporučujem

Acest review a fost făcut pentru TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

Acest review a fost făcut pentru TAE1205BK Bežične slušalice s mikrofonom koje se umeću u uho

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