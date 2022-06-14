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Producție oprită
TAA5205BK/00
Design flexibil în două direcţii
Durată de redare de 20 ore
Apeluri clare. Mod mono
Rezistenţă la apă şi transpiraţie IPX7
Difuzoarele de 6 mm îţi oferă sunet clar şi bas puternic. De la listele de melodii preferate la podcasturi şi altele – petrece-ţi ziua cu sunetele care te ţin în mişcare.
Aceste căşti sport true wireless au gradul IPX7, cea ce înseamnă că pot rezista la scufundarea totală în apă de până la 1 m adâncime, timp de până la 30 de minute. Vor sta nemişcate, indiferent de cât transpiri sau de forma urechilor.
Indiferent dacă este vorba de o alergare în parc sau de o sesiune HIIT impresionantă, designul cu suport pentru urechi face aceste căşti confortabile şi sigure. Poţi alege din trei dimensiuni diferite de capace auriculare din silicon, iar suportul pentru urechi poate fi detaşat atunci când nu te antrenezi.
3.6
din 5
8
Recenzii
Átszoktatott balkezes
14/06/2022
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
A termék kiváló funkciókkal rendelkezik
Könnyű kezelhetőség, a hangminőség kiváló, a töltés egyszerű.
Avantaje
A hangminőség, a kapcsolódás.
Dezavantaje
Februárban a születésnapomra ajándékba kaptam a fiamtól. Sajnos a bal oldaliról - mivel nem ismertem a működését- sikerült letörni a fültartót, de visszaragasztottam. Tudom ez nem garanciális probléma. A másik észrevételem, hogy olyan különleges fülem van, hogy a legkisebb gimiharanggal sem tudom bedugni a fülembe.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK In-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK In-ear vezeték nélküli sportfülhallgató
Radosław888
02/12/2022
Polska
Świetne
Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Don Mat
14/11/2022
Polska
Artefakt biegacza
Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku
Avantaje
nie wypadają z ucha, jakość dźwięku
Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe
Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe