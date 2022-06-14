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Producție oprită

Căşti intraauriculare wireless pentru sport

TAA5205BK/00

3.6
| (8) Recenzii
Mereu fixarea dorită
De la alegările de dimineaţă la după-amiezile la birou. Aceste căşti intraauriculare true wireless dispun de design cu suport pentru ureche detaşabil, astfel încât să poţi alege cum doreşti să le porţi. Beneficiezi de până la 20 de ore de redare cu tocul de încărcare şi gradul IPX7 de rezistenţă la apă.
Vezi toate beneficiile

Mereu fixarea dorită

  • Design flexibil în două direcţii

  • Durată de redare de 20 ore

  • Apeluri clare. Mod mono

  • Rezistenţă la apă şi transpiraţie IPX7

Concepute pentru antrenamentele tale. Pregătite pentru ziua ta

Concepute pentru antrenamentele tale. Pregătite pentru ziua ta

Difuzoarele de 6 mm îţi oferă sunet clar şi bas puternic. De la listele de melodii preferate la podcasturi şi altele – petrece-ţi ziua cu sunetele care te ţin în mişcare.

Grad IPX7 de rezistenţă la apă şi transpiraţie

Grad IPX7 de rezistenţă la apă şi transpiraţie

Aceste căşti sport true wireless au gradul IPX7, cea ce înseamnă că pot rezista la scufundarea totală în apă de până la 1 m adâncime, timp de până la 30 de minute. Vor sta nemişcate, indiferent de cât transpiri sau de forma urechilor.

Design cu suport detaşabil pentru urechi. Pentru stilul pe care ţi-l doreşti

Design cu suport detaşabil pentru urechi. Pentru stilul pe care ţi-l doreşti

Indiferent dacă este vorba de o alergare în parc sau de o sesiune HIIT impresionantă, designul cu suport pentru urechi face aceste căşti confortabile şi sigure. Poţi alege din trei dimensiuni diferite de capace auriculare din silicon, iar suportul pentru urechi poate fi detaşat atunci când nu te antrenezi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.6

din 5

8

Recenzii

2

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

A termék kiváló funkciókkal rendelkezik

Könnyű kezelhetőség, a hangminőség kiváló, a töltés egyszerű.

Avantaje

A hangminőség, a kapcsolódás.

Dezavantaje

Februárban a születésnapomra ajándékba kaptam a fiamtól. Sajnos a bal oldaliról - mivel nem ismertem a működését- sikerült letörni a fültartót, de visszaragasztottam. Tudom ez nem garanciális probléma. A másik észrevételem, hogy olyan különleges fülem van, hogy a legkisebb gimiharanggal sem tudom bedugni a fülembe.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK In-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK In-ear vezeték nélküli sportfülhallgató

02/12/2022

Polska

Polska

Świetne

Jestem bardzo zadowolony z tych słuchawek, polecam wszystkim

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

14/11/2022

Polska

Polska

Artefakt biegacza

Wybrałem ten model do biegania z uwagi na dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem z ucha. Polecam, ponieważ poza wygodą oferują dobrą jakość dźwięku

Avantaje

nie wypadają z ucha, jakość dźwięku

Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

Acest review a fost făcut pentru TAA5205BK Sportowe, bezprzewodowe słuchawki dokanałowe

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