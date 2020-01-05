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Producție oprită
SHQ4200/10
Reglat pentru sport
Căştile SHQ4200, uşoare ca fulgul, sunt concepute din cauciuc ultra-uşor, flexibil şi anti-transpiraţie, care asigură o potrivire atât de perfectă, încât nu veţi dori să le scoateţi după ce vă antrenaţi. În plus, sunetul cu bas profund superb vă menţine motivat - întotdeauna.
ActionFit
Portocalii şi gri
Căştile dvs. ActionFit cântăresc doar 8 g, fiind foarte uşoare şi plăcut de purtat. De fapt, de-abia le veţi simţi în timpul antrenamentului - veţi simţi doar sunetul superb, puternic ce vă menţine concentraţi şi motivaţi.
Căştile ActionFit sunt proiectate special pentru un stil de viaţă activ. Indiferent de sportul sau antrenamentul preferat, căştile dvs. pot face faţă căldurii, umezelii şi transpiraţiei! Create din materiale rezistente la apă, de înaltă calitate, căştile dvs. sunt confortabile şi rezistente la transpiraţie şi ploaie.
Căştile dvs. ActionFit sunt proiectate special pentru durabilitate şi putere. Cablul învelit în Kevlar este bine protejat împotriva ruperii şi deteriorării şi poate rezista condiţiilor de mediu extreme - şi antrenamentelor.
1.0
din 5
3
Recenzii
Tomaszgi
05/01/2020
Polska
Słaba jakość
Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.
Avantaje
Lekkie
Dezavantaje
Słaby przewód
Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones
Data utilizării 2018-01-05
Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones
Data utilizării 2018-01-05
mglinski01
15/06/2015
Polska
Dobre ale nietrwale
Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.
Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones
Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones
Janusz11
25/11/2014
Polska
Słuchawki nie są odporne na pot.
Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.
Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones
Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones