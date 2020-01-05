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Producție oprită

Căşti cu bandă pentru gât, pentru sport

SHQ4200/10

1

| (3) Recenzii

Reglat pentru sport

Căştile SHQ4200, uşoare ca fulgul, sunt concepute din cauciuc ultra-uşor, flexibil şi anti-transpiraţie, care asigură o potrivire atât de perfectă, încât nu veţi dori să le scoateţi după ce vă antrenaţi. În plus, sunetul cu bas profund superb vă menţine motivat - întotdeauna.

Vezi toate beneficiile

Uşoare şi flexibile, pentru potrivire sigură

Reglat pentru sport

  • ActionFit

  • Portocalii şi gri

Căşti de 8 g pentru fixare excelentă şi confort foarte uşor

Căşti de 8 g pentru fixare excelentă şi confort foarte uşor

Căştile dvs. ActionFit cântăresc doar 8 g, fiind foarte uşoare şi plăcut de purtat. De fapt, de-abia le veţi simţi în timpul antrenamentului - veţi simţi doar sunetul superb, puternic ce vă menţine concentraţi şi motivaţi.

Rezistent la transpiraţie şi ploaie – ideal pentru orice antrenament

Rezistent la transpiraţie şi ploaie – ideal pentru orice antrenament

Căştile ActionFit sunt proiectate special pentru un stil de viaţă activ. Indiferent de sportul sau antrenamentul preferat, căştile dvs. pot face faţă căldurii, umezelii şi transpiraţiei! Create din materiale rezistente la apă, de înaltă calitate, căştile dvs. sunt confortabile şi rezistente la transpiraţie şi ploaie.

Cablu ranforsat cu Kevlar pentru durabilitate desăvârşită

Cablu ranforsat cu Kevlar pentru durabilitate desăvârşită

Căştile dvs. ActionFit sunt proiectate special pentru durabilitate şi putere. Cablul învelit în Kevlar este bine protejat împotriva ruperii şi deteriorării şi poate rezista condiţiilor de mediu extreme - şi antrenamentelor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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1.0

din 5

3

Recenzii

5
4
3
2

05/01/2020

Polska

Polska

Słaba jakość

Miałem 3 pary ( obecnie mam w domu 2 popsute). O ile pierwsze wytrzymały ok 2 lata, to już kolejne fatalne. W każdych wadą jest przewód przy jacku. Przez wyrzucone w błoto pieniądze, przestałem kupować cokolwiek firmy Philips.

Avantaje

Lekkie

Dezavantaje

Słaby przewód

Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones

Data utilizării 2018-01-05

Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones

Data utilizării 2018-01-05

15/06/2015

Polska

Polska

Dobre ale nietrwale

Słuchawki niesamowiecie lekkie i wygodne do biegania. Niestety już raz wymieniane na gwarancji i teraz znowu ten sam problem - po ok godzinie jeden z kanałów cichnie.

Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones

Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones

25/11/2014

Polska

Polska

Słuchawki nie są odporne na pot.

Słuchawki generalnie dobre i gdyby nie ich nie jedna wada, ale która je za to dyskwalifikuje jako słuchawki przeznaczone do uprawiania w nich sportu, to poleciłbym je innym użytkownikom. Tą wadą jest brak odporności na pot. Po przebiegnięciu paru kilometrów, przestaje się słyszeć jakikolwiek dźwięk dobywający się z miniaturowych głośników.

Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones

Acest review a fost făcut pentru SHQ4200 Sports neck band headphones

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