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Producție oprită
SHQ3200/10
Reglat pentru sport
Cu suportul pentru ureche reglabil brevetat, căştile SHQ3200 uşoare şi anti-transpiraţie vă permit să vă concentraţi pe antrenament, fără a vă pierde motivaţia. Dacă nu ar fi sunetul uimitor care vă determină să continuaţi, abia dacă aţi şti că le purtaţi.
ActionFit
Portocalii şi gri
Cu suportul reglabil pentru ureche patentat, căştile ActionFit asigură o fixare excelentă care este sigură dar şi confortabilă. Doar agăţaţi căştile la urechi şi glisaţi cârligul ajustabil în sus sau în jos pentru a se fixa perfect pe ureche. Acum sunteţi pregătit să cuceriţi orice antrenament sau teren - căştile dvs. vor sta fixate, indiferent de situaţie.
Nu există nimic mai potrivit decât o melodie bună care să vă facă să intraţi în ritmul antrenamentului. Cu căştile ActionFit, melodiile dvs. sunt amplificate de un bas profund şi dinamic care va învigora orice rutină, permiţându-vă să atingeţi un nivel mai înalt.
4.0
din 5
1
Recenzie
Krzysztof1980
08/01/2015
Polska
Fajne, ale po 14 miesiącach do kosza
po 14 miesiącach jedna słuchawka przestała działać
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones