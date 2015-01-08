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Producție oprită

ActionFitCăşti cu suport pentru ureche, pentru sport

SHQ3200/10

4

| (1) Recenzie

Reglat pentru sport

Cu suportul pentru ureche reglabil brevetat, căştile SHQ3200 uşoare şi anti-transpiraţie vă permit să vă concentraţi pe antrenament, fără a vă pierde motivaţia. Dacă nu ar fi sunetul uimitor care vă determină să continuaţi, abia dacă aţi şti că le purtaţi.

Vezi toate beneficiile

Cu suport pentru ureche reglabil, pentru potrivire sigură

Reglat pentru sport

  • ActionFit

  • Portocalii şi gri

Suport reglabil pentru ureche patentat pentru o fixare sigură

Suport reglabil pentru ureche patentat pentru o fixare sigură

Cu suportul reglabil pentru ureche patentat, căştile ActionFit asigură o fixare excelentă care este sigură dar şi confortabilă. Doar agăţaţi căştile la urechi şi glisaţi cârligul ajustabil în sus sau în jos pentru a se fixa perfect pe ureche. Acum sunteţi pregătit să cuceriţi orice antrenament sau teren - căştile dvs. vor sta fixate, indiferent de situaţie.

Opritor reflectorizant în cablu

Opritor reflectorizant în cablu

Bas puternic pentru a creşte motivaţia

Bas puternic pentru a creşte motivaţia

Nu există nimic mai potrivit decât o melodie bună care să vă facă să intraţi în ritmul antrenamentului. Cu căştile ActionFit, melodiile dvs. sunt amplificate de un bas profund şi dinamic care va învigora orice rutină, permiţându-vă să atingeţi un nivel mai înalt.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

1

Recenzie

5
3
2
1

08/01/2015

Polska

Polska

Fajne, ale po 14 miesiącach do kosza

po 14 miesiącach jedna słuchawka przestała działać

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3200 Sports earhook headphones

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