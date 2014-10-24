Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHQ3200PP/10
Reglat pentru sport
Cu suportul pentru ureche reglabil brevetat, căştile SHQ3200 uşoare şi anti-transpiraţie vă permit să vă concentraţi pe antrenament, fără a vă pierde motivaţia. Dacă nu ar fi sunetul uimitor care vă determină să continuaţi, abia dacă aţi şti că le purtaţi.
ActionFit
Suport pentru ureche
Violet
Cu suportul reglabil pentru ureche patentat, căştile ActionFit asigură o fixare excelentă care este sigură dar şi confortabilă. Doar agăţaţi căştile la urechi şi glisaţi cârligul ajustabil în sus sau în jos pentru a se fixa perfect pe ureche. Acum sunteţi pregătit să cuceriţi orice antrenament sau teren - căştile dvs. vor sta fixate, indiferent de situaţie.
Căştile ActionFit sunt prevăzute cu clemă şi husă pentru gestionarea uşoară a cablurilor şi depozitare sigură. Bucuraţi-vă de un antrenament fără cabluri încurcate cu această clemă, apoi puneţi căştile în husa permeabilă. Fără nicio grijă!
Căştile ActionFit dispun de difuzoare de 9 mm fin reglate care sunt proiectate special pentru a genera un sunet excelent. Un sunet atât de pur şi puternic încât veţi fi absorbit de antrenament - şi veţi profita de muzica şi mişcările dvs.
1.0
din 5
1
Recenzie
Siwyskoczek
24/10/2014
Polska
Nie polecam
Użytkowałem słuchawki od roku . W tym czasie trzy egzemplarze oddałem do reklamacji . Za każdym razem to samo : jedna słuchawka przestaje grać ,właściwie gra tylko bardzo cicho. Szacun dla firmy ,że bez zająknięcia zwróci mi kasę . Po oddaniu ostatnich słuchawek w serwis na drugi dzień dostałem info o zwrocie gotówki . Słuchawki grały dobrze , ale wytrzymałość do bani. Mam wrażenie że to z powodu potu. Dziwne , bo przecież miały być wodoodporne . Hmmmm...
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3200PP Sports earhook headphones