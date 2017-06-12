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Producție oprită
SHQ3000/10
Reglat pentru sport
Construite din materiale hidroizolante combinate cu un agent antibacterian care contribuie la distrugerea germenilor, aceste căşti au fost proiectate pentru pasionaţii de fitness
ActionFit
Portocalii şi gri
Concepute cu o etanşare rezistentă la apă pentru a vă proteja căştile împotriva deteriorării cauzate de transpiraţie
Cu izolarea sunetului, veţi auzi şi veţi savura mai multe detalii ale melodiilor la un volum mai redus decât este posibil cu căştile uzuale. Pe baza înţelegerii extinse a anatomiei canalului auditiv uman, designul acustic în unghi al căştilor cu izolarea sunetului creează o etanşare perfectă între sursa sunetului ambiental şi canalul auricular, eliminând astfel zgomotul nedorit de fundal şi oferind sunetul direct în urechile dvs. Chiar şi la o setare medie a volumului, puteţi percepe detaliile melodiilor fără distragerea cauzată de zgomotele din mediu. Manşoanele căştilor sunt disponibile în trei mărimi pentru a oferi potrivirea perfectă.
Cele 3 dimensiuni de pernuţe de silicon foarte moi ale acestor căşti Philips vi se potrivesc confortabil în urechi, fără a trebui să le presaţi pentru a bloca zgomotul nedorit.
1.0
din 5
1
Recenzie
bo6ko1
12/06/2017
България
Некачествен продукт
Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones