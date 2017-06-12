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  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
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Producție oprită

ActionFitCăşti cu suport pentru ureche, pentru sport

SHQ3000/10

1

| (1) Recenzie

Reglat pentru sport

Construite din materiale hidroizolante combinate cu un agent antibacterian care contribuie la distrugerea germenilor, aceste căşti au fost proiectate pentru pasionaţii de fitness

Vezi toate beneficiile

Potrivire reglabilă

Reglat pentru sport

  • ActionFit

  • Portocalii şi gri

Rezistent la transpiraţie

Rezistent la transpiraţie

Concepute cu o etanşare rezistentă la apă pentru a vă proteja căştile împotriva deteriorării cauzate de transpiraţie

Căşti Sound Isolation pentru a minimiza zgomotul din mediu

Căşti Sound Isolation pentru a minimiza zgomotul din mediu

Cu izolarea sunetului, veţi auzi şi veţi savura mai multe detalii ale melodiilor la un volum mai redus decât este posibil cu căştile uzuale. Pe baza înţelegerii extinse a anatomiei canalului auditiv uman, designul acustic în unghi al căştilor cu izolarea sunetului creează o etanşare perfectă între sursa sunetului ambiental şi canalul auricular, eliminând astfel zgomotul nedorit de fundal şi oferind sunetul direct în urechile dvs. Chiar şi la o setare medie a volumului, puteţi percepe detaliile melodiilor fără distragerea cauzată de zgomotele din mediu. Manşoanele căştilor sunt disponibile în trei mărimi pentru a oferi potrivirea perfectă.

Pernuţe de silicon foarte mari vi se potrivesc confortabil în urechi

Pernuţe de silicon foarte mari vi se potrivesc confortabil în urechi

Cele 3 dimensiuni de pernuţe de silicon foarte moi ale acestor căşti Philips vi se potrivesc confortabil în urechi, fără a trebui să le presaţi pentru a bloca zgomotul nedorit.

Specificaţii tehnice

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1.0

din 5

1

Recenzie

5
4
3
2

12/06/2017

България

България

Некачествен продукт

Два пъти връщах тези слушалки,кабелчето се прекъсва в основата.Доплатих си взех по-скъп модел които също се повреди и сега си стоят неизползваеми в шкафа.Иначе са удобни за тичане добър звук,но лесно се чупят.Несполучлива покупка.

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ3000 Sports earhook headphones

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