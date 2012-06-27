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Producție oprită

ActionFitCăşti intraauriculare pentru sport

SHQ1000/10

4

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Reglat pentru sport

Construite din materiale rezistente la umezeală combinate cu un agent antibacterian care contribuie la distrugerea germenilor, aceste căşti au fost proiectate pentru pasionaţii de fitness

Vezi toate beneficiile

Potrivire personalizată

Reglat pentru sport

  • ActionFit

  • Portocalii şi albe

Rezistent la transpiraţie

Rezistent la transpiraţie

Concepute cu o etanşare rezistentă la apă pentru a vă proteja căştile împotriva deteriorării cauzate de transpiraţie

Cablu de 1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.

Monitorizaţi-vă regimul de fitness utilizând aplicaţia ActionFit

Monitorizaţi-vă regimul de fitness utilizând aplicaţia ActionFit

Monitorizaţi-vă regimul de fitness cu această aplicaţie inteligentă, simplă şi gratuită - creată de către Philips doar pentru dvs. Aplicaţia ActionFit vă permite să creaţi antrenamente personalizate care includ obiective de timp, distanţă sau de calorii şi puteţi chiar şi să alocaţi fiecărei ţinte muzica dvs. preferată. După ce v-aţi finalizat antrenamentul, utilizaţi aplicaţia de partajare a rezultatelor cu prietenii pe Twitter şi Facebook. Aveţi nevoie de GPS pentru obiectivele de distanţă şi calorii, deci descărcaţi-le gratuit de la App Store - şi sunteţi gata de pornire!

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

27/06/2012

Polska

Polska

porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu

kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones

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