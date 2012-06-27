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Producție oprită
Reglat pentru sport
Construite din materiale rezistente la umezeală combinate cu un agent antibacterian care contribuie la distrugerea germenilor, aceste căşti au fost proiectate pentru pasionaţii de fitness
ActionFit
Portocalii şi albe
Concepute cu o etanşare rezistentă la apă pentru a vă proteja căştile împotriva deteriorării cauzate de transpiraţie
Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.
Monitorizaţi-vă regimul de fitness cu această aplicaţie inteligentă, simplă şi gratuită - creată de către Philips doar pentru dvs. Aplicaţia ActionFit vă permite să creaţi antrenamente personalizate care includ obiective de timp, distanţă sau de calorii şi puteţi chiar şi să alocaţi fiecărei ţinte muzica dvs. preferată. După ce v-aţi finalizat antrenamentul, utilizaţi aplicaţia de partajare a rezultatelor cu prietenii pe Twitter şi Facebook. Aveţi nevoie de GPS pentru obiectivele de distanţă şi calorii, deci descărcaţi-le gratuit de la App Store - şi sunteţi gata de pornire!
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
pablo
27/06/2012
Polska
porządne słuchawki do słuchania muzyki w trakcie uprawiana sportu
kupiłem te słuchawki niedawno, potrzebowałem słuchawek do biegania wybrałem ten mode,l jak na razie jestem bardzo zadowolony, słuchawki bardzo dobrze trzymają się w uszach, zadowalająco jakość dźwięku adekwatna do ceny, nie plączący się kabel,
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ActionFit SHQ1000 Sports in ear headphones