Conectează-te la orice sursă. De la telefon la un amplificator de căşti

Lasă-te captivat de albumele preferate – pe dispozitivul inteligent, sistemul audio de acasă, televizor sau laptop. Cablul inclus dispune de un adaptor de mufe de 6,3-3,5 mm placat cu aur pentru cea mai bună conexiune când asculţi de pe echipamente profesionale.