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Producție oprită

Căşti supraauriculare

SHP9600/00

Performanţă de calitate

Cauţi combinaţia perfectă între performanţă, confort şi calitate? Aceste căşti supraauriculare deschise (open-back) sunt create să ducă audiţia de acasă la un alt nivel. Beneficiezi de un sunet excelent, construcţie premium şi conexiuni prin cablu placate cu aur.

Vezi toate beneficiile

Performanţă de calitate

  • Drivere de 50 mm din neodim

  • Design deschis

  • Cablu detaşabil de 3 m

Deschise (open-back). Sunet spaţios.

Deschise (open-back). Sunet spaţios.

Simte muzica. Difuzoarele de 50 mm perfect reglate oferă un bas clar, o gamă medie echilibrată şi frecvenţe înalte impecabile. Difuzoarele sunt proiectate pentru a se potrivi geometriei naturale a urechii, asigurând faptul că nu se pierde niciun detaliu.

Confort şi durabilitate excelente

Confort şi durabilitate excelente

Banda de cap este întărită cu oţel durabil, care adaugă o tensiune perfectă pentru o potrivire sigură. Pernuţa cu strat dublu pentru banda de cap oferă confort real, iar pernuţele aerisite pentru cupe sunt perfecte pentru sesiunile lungi de audiţie.

Conectează-te la orice sursă. De la telefon la un amplificator de căşti

Conectează-te la orice sursă. De la telefon la un amplificator de căşti

Lasă-te captivat de albumele preferate – pe dispozitivul inteligent, sistemul audio de acasă, televizor sau laptop. Cablul inclus dispune de un adaptor de mufe de 6,3-3,5 mm placat cu aur pentru cea mai bună conexiune când asculţi de pe echipamente profesionale.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Durata de viaţă a bateriei pentru redare este aproximativă şi poate varia în funcţie de condiţiile de utilizare.