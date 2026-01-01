Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHP9000/00
Sunet de înaltă definiţie
Unele din cele mai performante căşti de înaltă definiţie, ce oferă o calitate deosebită a audiţiei. Driverele special configurate ale difuzoarelor reacţionează foarte precis la semnalele audio. Bandă de răspuns foarte largă pentru frecvenţă.
Sunet de înaltă definiţie
Difuzorul de 50 de mm combină sensibilitatea mylar-ului şi puterea magnetului cu neodim pentru un sunet puternic, fără distorsiuni.
Asiguraţi o conexiune perfectă şi un sunet de calitate cu ajutorul conectorului placat cu aur.
Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.
Recenzii