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Producție oprită

CineosCăşti hi-fi

SHP9000/00

Sunet de înaltă definiţie

Unele din cele mai performante căşti de înaltă definiţie, ce oferă o calitate deosebită a audiţiei. Driverele special configurate ale difuzoarelor reacţionează foarte precis la semnalele audio. Bandă de răspuns foarte largă pentru frecvenţă.

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Hi-fi pur

Sunet de înaltă definiţie

  • Sunet de înaltă definiţie

Driver-ul de 50 de mm generează sunete fără distorsiuni

Difuzorul de 50 de mm combină sensibilitatea mylar-ului şi puterea magnetului cu neodim pentru un sunet puternic, fără distorsiuni.

Conector cu aur de 24k pentru o conectare de înaltă calitate

Asiguraţi o conexiune perfectă şi un sunet de calitate cu ajutorul conectorului placat cu aur.

Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului

Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.

Specificaţii tehnice

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