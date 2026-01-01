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Producție oprită

Căşti stereo HiFi

SHP8900/00

Sunet de calitate superioară

Aceste căşti confortabile, reglabile integral cu difuzoarelor de neodim vă oferă o calitate excelentă a sunetului şi răspuns în frecvenţă extinsă

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HiFi

Sunet de calitate superioară

Banda de susţinere uşor-reglabilă asigură o aşezare şi un confort optime

Mecanismul de reglare uşoară oferă o izolare acustică confortabilă între perniţă şi ureche, asigurând un sunet optim.

Mecanism unic şi detaşabil de blocare a cablului

Acordând atenţie şi celor mai mici amănunte, acusticienii au perfecţionat designul mecanismului de blocare pentru a garanta imposibilitatea desprinderii accidentale a cablului detaşabil.

Husă de depozitare inclusă

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