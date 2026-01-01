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Producție oprită
SHP8900/00
Sunet de calitate superioară
Aceste căşti confortabile, reglabile integral cu difuzoarelor de neodim vă oferă o calitate excelentă a sunetului şi răspuns în frecvenţă extinsă
Mecanismul de reglare uşoară oferă o izolare acustică confortabilă între perniţă şi ureche, asigurând un sunet optim.
Acordând atenţie şi celor mai mici amănunte, acusticienii au perfecţionat designul mecanismului de blocare pentru a garanta imposibilitatea desprinderii accidentale a cablului detaşabil.
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