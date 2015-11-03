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Producție oprită

Căşti hi-fi

SHP8500/00

4.8

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Performanţă de sunet hi-fi dinamic

Aceste căşti confortabile şi uşor ajustabile, cu difuzoare cu magneţi din neodim produc un sunet dinamic, de calitate.

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Performanţă de sunet hi-fi dinamic

  • Bas puternic

Cablu LO-OFC de înaltă calitate

Cuprul de puritate mare utilizat la fabricarea acestui cablu reduce la minim pierderile la transmisie şi oferă un semnal de calitate maximă căştilor, care îl transformă într-un sunet pur.

Banda de susţinere uşor-reglabilă asigură o aşezare şi un confort optime

Mecanismul de reglare uşoară oferă o izolare acustică confortabilă între perniţă şi ureche, asigurând un sunet optim.

Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului

Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

03/11/2015

Polska

Polska

Siwetne sluchawki jak na ta cene

Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones

22/09/2017

Česká republika

Česká republika

Perfektní

Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones

14/01/2015

България

България

Страхотни слушалки

За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones

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