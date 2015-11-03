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Producție oprită
Performanţă de sunet hi-fi dinamic
Aceste căşti confortabile şi uşor ajustabile, cu difuzoare cu magneţi din neodim produc un sunet dinamic, de calitate.
Bas puternic
Cuprul de puritate mare utilizat la fabricarea acestui cablu reduce la minim pierderile la transmisie şi oferă un semnal de calitate maximă căştilor, care îl transformă într-un sunet pur.
Mecanismul de reglare uşoară oferă o izolare acustică confortabilă între perniţă şi ureche, asigurând un sunet optim.
Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
WojtasK
03/11/2015
Polska
Siwetne sluchawki jak na ta cene
Mam je kilka lat i im dluzej slucham tym lepiej graja. Piekne basy. Klejna zaleta to dobry material a nie cerata czy skora na wewnetrznej stronie naucznikow. Ogolnie polecam nie mam do tych sluchawek zastrzezen poza tym ze po kilku latach gumowa otulina przewodu sie pokruszyla.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones
Phil
22/09/2017
Česká republika
Perfektní
Měl jsem opravdu mnoho sluchátek na uších, ale tato mají skutečně nejlepší zvuk. Používám je pro přehrávání hudby ve vysoké kvalitě. Rozhodně jsou to sluchátka, na kterých poznáte i kvalitu zvukové karty a zdroje zvuku. Je škoda, že je již nelze sehnat. Koupil bych si tak 5ks na celý život.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones
Буковски
14/01/2015
България
Страхотни слушалки
За слушане на музика. За гледане на филми. За всичко - тези слушалки са това, което ви трябва. Супер чист звук.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP8500 Hi-fi headphones