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Producție oprită

Căşti stereo

SHP5401/00

5

| (5) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Pentru acasă şi deplasări

Sunetul puternic şi greutatea redusă se combină armonios în aceste căşti stereo, oferindu-vă un sunet impecabil şi confort ridicat, în interior sau în exterior

Vezi toate beneficiile

Pentru acasă şi deplasări

  • Pentru interior şi exterior

Cablul pe o singură parte simplifică utilizarea şi sporeşte confortul

Cablul este conectat la o singură cască, reducând semnificativ riscul încurcării şi uşurând operaţia de stocare.

Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului

Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.

Pernuţe moi pentru banda de fixare pe cap, pentru creşterea confortului

Aceste pernuţe speciale pentru banda de fixare pe cap, învelite într-un material asortat cu cel al pernuţelor pentru urechi, permit o fixare sigură şi comodă pe cap, fără a adăuga presiune pe craniu.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

5

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

01/09/2019

România

România

casti audio

din pacate nu se mai gasesc pe piata am o pereche de 5 sau 6 ani inca le mai folosesc bune si pe telefon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones

22/01/2018

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones

22/01/2018

Polska

Polska

Doskonałe za tę cenę

Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones

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