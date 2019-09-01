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Pentru acasă şi deplasări
Sunetul puternic şi greutatea redusă se combină armonios în aceste căşti stereo, oferindu-vă un sunet impecabil şi confort ridicat, în interior sau în exterior
Pentru interior şi exterior
Cablul este conectat la o singură cască, reducând semnificativ riscul încurcării şi uşurând operaţia de stocare.
Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.
Aceste pernuţe speciale pentru banda de fixare pe cap, învelite într-un material asortat cu cel al pernuţelor pentru urechi, permit o fixare sigură şi comodă pe cap, fără a adăuga presiune pe craniu.
5.0
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
marius64
01/09/2019
România
casti audio
din pacate nu se mai gasesc pe piata am o pereche de 5 sau 6 ani inca le mai folosesc bune si pe telefon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones
lexaxel
22/01/2018
Polska
Cumpărător verificat
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones
rafał24
22/01/2018
Polska
Doskonałe za tę cenę
Słuchawki, mimo upływu czasu wciąż brzmi wspaniale. Dobrze wygłuszaj otoczenie, przyjemne niskie i nie drażniące ucha wysokie tony. Towarni z górnej półki, ale w sam raz dla nie :) Po chyba 4-5 latach wciąż wyglądają jak nowe, gąbka nie wygnieciona a kolory nie spłowiały i nic nie odpryskuje. Dobra jakość za przystępną cenę.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP5401 Stereo Headphones