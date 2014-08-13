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Producție oprită

Căşti stereo HiFi

SHP3000/00

3.8

| (8) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Bas dinamic, fixare confortabilă

Design cu greutate redusă şi difuzoare puternice din neodim de 40 mm; datorită carcaselor cu reglare automată şi pernuţelor perforate extrem de permeabile, SHP3000 este cu siguranţă cel mai bun accesoriu pentru utilizare în interior.

Vezi toate beneficiile

Bas dinamic, fixare confortabilă

  • Cu ataşare pe ureche

  • Negru

Difuzoare de 40 mm reglate acustic pentru sunet echilibrat detaliat

Difuzoare de 40 mm reglate acustic pentru sunet echilibrat detaliat

Cablul pe o singură parte reduce riscul de încurcare a cablurilor

Pernuţele perforate extrem de permeabile asigură dispersarea căldurii

Pernuţele perforate extrem de permeabile asigură dispersarea căldurii

Specificaţii tehnice

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3.8

din 5

8

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
2
1

13/08/2014

Polska

Polska

Niedoceniane słuchawki Philipsa

To mój drugi model po SHP8500 - oczywiście to inna klasa słuchawek ale posiadaja ten sam charakter philipsa: nienatarczywy dźwięk sprzyjający długiemu i komfortowemu słuchaniu muzyki - te kupiłem dla syna, więc będą do wszystkiego, ale chciałem żeby miał porządnie wykonane i dobrze brzmiące słuchawki za niewygórowaną cenę - i takie właśnie te słuchawki są.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones

02/05/2014

Polska

Polska

Produkt bardzo dobry

Słuchawki idealnie leżą na głowie i dobrze pokrywają uszy, a tak, że nie przeszkadzają osobom noszącym okulary.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones

17/04/2014

Polska

Polska

Ok

Fajne słuchy nadają się do domu jak i podróży. Wg. mnie pasmo przenoszenia jest bardziej rozbudowane niż 20-20. JESZCZE ICH NIE WYGRZAŁEM, ale zapowiada się obiecująco.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones

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