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Bas dinamic, fixare confortabilă
Design cu greutate redusă şi difuzoare puternice din neodim de 40 mm; datorită carcaselor cu reglare automată şi pernuţelor perforate extrem de permeabile, SHP3000 este cu siguranţă cel mai bun accesoriu pentru utilizare în interior.
Cu ataşare pe ureche
Negru
3.8
din 5
8
Recenzii
100%
recomandă acest produs
johan
13/08/2014
Polska
Niedoceniane słuchawki Philipsa
To mój drugi model po SHP8500 - oczywiście to inna klasa słuchawek ale posiadaja ten sam charakter philipsa: nienatarczywy dźwięk sprzyjający długiemu i komfortowemu słuchaniu muzyki - te kupiłem dla syna, więc będą do wszystkiego, ale chciałem żeby miał porządnie wykonane i dobrze brzmiące słuchawki za niewygórowaną cenę - i takie właśnie te słuchawki są.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Szalek
02/05/2014
Polska
Produkt bardzo dobry
Słuchawki idealnie leżą na głowie i dobrze pokrywają uszy, a tak, że nie przeszkadzają osobom noszącym okulary.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Fabulizer
17/04/2014
Polska
Ok
Fajne słuchy nadają się do domu jak i podróży. Wg. mnie pasmo przenoszenia jest bardziej rozbudowane niż 20-20. JESZCZE ICH NIE WYGRZAŁEM, ale zapowiada się obiecująco.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP3000 HiFi Stereo Headphones