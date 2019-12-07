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Sunet puternic, confort superb
Aceste căşti se disting prin basul senzaţional. Cu 60 de orificii de ventilare pe fiecare carcasă a căştii pentru a facilita mişcarea aerului pentru bas şi pernuţe moi din catifea pentru a asigura potrivirea, aceste căşti sunt perfecte pentru o muzică excelentă.
4.8
din 5
12
Recenzii
100%
recomandă acest produs
lysy_76
07/12/2019
Polska
komfort i świetne brzmienie
bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Data utilizării 2017-12-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Data utilizării 2017-12-07
Misiekpluszowy
07/01/2019
Polska
Sluchawki na lata!
Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones
Dawid540
19/03/2015
Polska
Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania
Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones