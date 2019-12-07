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Producție oprită
Sunet puternic
Căşti de dimensiuni generoase, cu difuzoare puternice, pentru un sunet performant
Claritate medie
Perniţele din catifea fină şi pavilioanele cu design ergonomic sporesc confortul în cazul audiţiilor prelungite.
Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.
Căşti reversibile, pentru ascultare cu o singură ureche
4.8
din 5
12
Recenzii
100%
recomandă acest produs
lysy_76
07/12/2019
Polska
komfort i świetne brzmienie
bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Data utilizării 2017-12-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne
Data utilizării 2017-12-07
Misiekpluszowy
07/01/2019
Polska
Sluchawki na lata!
Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones
Dawid540
19/03/2015
Polska
Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania
Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones