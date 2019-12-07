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Producție oprită

Căşti stereo

SHP2700/00

4.8

| (12) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunet puternic

Căşti de dimensiuni generoase, cu difuzoare puternice, pentru un sunet performant

Vezi toate beneficiile

Pentru muzică, calculator, MP3, CD

Sunet puternic

  • Claritate medie

Confort maxim pentru ore de audiţie

Perniţele din catifea fină şi pavilioanele cu design ergonomic sporesc confortul în cazul audiţiilor prelungite.

Urechea este acoperită în întregime pt. a optimiza calitatea sunetului

Aceste căşti Philips acoperă întreaga ureche pentru o mai bună calitate a sunetului şi oferă spaţiu pentru un difuzor mai mare şi mai performant.

Auziţi sunetele din jur şi ascultaţi în casca stil DJ

Căşti reversibile, pentru ascultare cu o singură ureche

Specificaţii tehnice

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4.8

din 5

12

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

07/12/2019

Polska

Polska

komfort i świetne brzmienie

bardzo wygodne, długi przewód, trochę poskrzypujaca obudowa, dzięki materiałowym nausznikom brak problemu pocenia przy długotrwałym słuchaniu,

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Data utilizării 2017-12-07

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Philips Słuchawki stereofoniczne SHP2700 Szare nauszne

Data utilizării 2017-12-07

07/01/2019

Polska

Polska

Sluchawki na lata!

Kupiłem lata temu. Może z 7 lat już? Żyją i będą młode gdy ja będę stary. Mnie włosy wypadły, a one bez zmian w wyglądzie i jakości. Dźwięk satysfakcjonujący na tyle że przez te lata nawet nie pomyślałem o innych. Teraz szaleje za nimi moja 10 letnia córka.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones

19/03/2015

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki, do grania i słuchania

Korzystam z tych słuchawek od (trochę) ponad dwóch lat i jestem bardzo zadowolony. Jakość dźwięku jest bardzo dobra, a same słuchawki wygodne w użytkowaniu. Kabel jest długi co dużo komfortu. Jest to świetny wybór dla graczy którzy wymagają od swoich słuchawek maximum wygody i jakości. Polecam każdemu szukającemu dobrych słuchawek!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHP2700 Stereo Headphones

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