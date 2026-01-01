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Producție oprită

Căşti TV cu fir, pentru interior

SHP1800/00

Ultra-uşoare + cablu TV de 6 m

Căşti uşoare pentru o utilizare îndelungată, cu un cablu prelungitor de 6 m care vă oferă mai multă libertate de mişcare şi în alegerea zonei în care doriţi să staţi. În plus, fantele Bass Beat sporesc bogăţia şi profunzimea sunetului.

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Căşti pentru televizor

Ultra-uşoare + cablu TV de 6 m

  • Auriculară

  • Argintiu

Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate

Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate, cu bas profund.

Banda de suspensie uşoară creşte confortul şi creşte rezistenţa

Bandă de suspensie din material uşor

Confort pentru utilizare pe termen lung

Aceste căşti sunt concepute ţinând seama de forma urechii şi vă oferă un confort suplimentar pentru audiţiile îndelungate.

Specificaţii tehnice

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