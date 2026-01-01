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Producție oprită
SHP1800/00
Ultra-uşoare + cablu TV de 6 m
Căşti uşoare pentru o utilizare îndelungată, cu un cablu prelungitor de 6 m care vă oferă mai multă libertate de mişcare şi în alegerea zonei în care doriţi să staţi. În plus, fantele Bass Beat sporesc bogăţia şi profunzimea sunetului.
Auriculară
Argintiu
Fantele Bass Beat permit obţinerea unui sunet de calitate, cu bas profund.
Bandă de suspensie din material uşor
Aceste căşti sunt concepute ţinând seama de forma urechii şi vă oferă un confort suplimentar pentru audiţiile îndelungate.
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