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SHM1900/00
Conversaţii clare, design uşor
Căştile pentru PC SHM1900 Philips sunt uşoare, se ataşează pe ureche şi oferă un grad de confort desăvârşit.
Supraauriculare
Adaptorul 2 la 1 te ajută să faci uşor trecerea între PC şi laptop.
Braţul uşor de reglat face ca microfonul să fie întotdeauna în locul potrivit pentru captarea vocii.
Designul pentru purtare pe ureche asigură confort şi potrivire maxime. În plus, acest design blochează şi zgomotul exterior pentru a-ţi oferi recepţie de înaltă intensitate.
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