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Producție oprită

Căşti PC

SHM1900/00

Conversaţii clare, design uşor

Căştile pentru PC SHM1900 Philips sunt uşoare, se ataşează pe ureche şi oferă un grad de confort desăvârşit.

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Conversaţii clare, design uşor

  • Supraauriculare

Adaptorul 2 la 1 funcţionează cu PC şi laptop

Adaptorul 2 la 1 te ajută să faci uşor trecerea între PC şi laptop.

Microfon poziţionat în locul perfect pentru captarea vocii

Braţul uşor de reglat face ca microfonul să fie întotdeauna în locul potrivit pentru captarea vocii.

Designul pentru purtare pe ureche asigură confort maxim, potrivire şi izolaţie la zgomot

Designul pentru purtare pe ureche asigură confort şi potrivire maxime. În plus, acest design blochează şi zgomotul exterior pentru a-ţi oferi recepţie de înaltă intensitate.

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