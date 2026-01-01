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Producție oprită
SHL4405BK/00
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Driverele înclinate de 32 mm cu putere ridicată reproduc sunetul clar, desăvârşit şi basul puternic, profund.
Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.
Pernuţele moi pentru urechi şi driverele înclinate sunt ideale pentru confortul în cazul utilizării prelungite.
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