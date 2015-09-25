ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie ambalaj
  • Imagine primară
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie ambalaj
  • Imagine primară

Producție oprită

Căşti cu anularea zgomotului

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Mai mult sunet, mai puţin zgomot

Afundă-te în muzică alături de tehnologia activă inovatoare de amortizare a zgomotului ActiveShield™. Pernuţele de reducere a presiunii asigură un confort de purtare prelungit, iar o structură compactă pliabilă este ideală pentru portabilitate şi depozitare uşoară.

Vezi toate beneficiile

bas puternic

Mai mult sunet, mai puţin zgomot

  • Parte posterioară închisă/drivere 32 mm

  • Auriculară

  • Pliere compactă

Funcţia de anulare a zgomotului ActiveShield™ reduce zgomotul cu până la 97%

Funcţia de anulare a zgomotului ActiveShield™ reduce zgomotul cu până la 97%

Tehnologia de anulare activă a zgomotului ActiveShield™ constă în două microfoane cu semnal invers utilizate pentru anularea frecvențelor joase. Aceasta detectează zgomotul ambiental şi inversează unda sonoră, anulând-o în mod eficient şi transformând zgomotul de fundal în linişte.

Design pliabil subţire şi compact pentru a fi uşor de transportat

Design pliabil subţire şi compact pentru a fi uşor de transportat

Design subţire şi compact pliabil pentru a fi uşor de transportat în timpul călătoriilor.

Designul cu partea posterioară închisă blochează zgomotul pentru a oferi izolaţie fonică

Designul cu partea posterioară închisă blochează zgomotul pentru a oferi izolaţie fonică

Driverele de 32 mm din neodim reglate combinate cu un sistem acustic cu parte posterioară închisă şi cu izolaţie circumaurală asigură un sunet precis, excelent şi impresionant.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips