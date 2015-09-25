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Producție oprită
SHL3850NC/00
Mai mult sunet, mai puţin zgomot
Afundă-te în muzică alături de tehnologia activă inovatoare de amortizare a zgomotului ActiveShield™. Pernuţele de reducere a presiunii asigură un confort de purtare prelungit, iar o structură compactă pliabilă este ideală pentru portabilitate şi depozitare uşoară.
Parte posterioară închisă/drivere 32 mm
Auriculară
Pliere compactă
Tehnologia de anulare activă a zgomotului ActiveShield™ constă în două microfoane cu semnal invers utilizate pentru anularea frecvențelor joase. Aceasta detectează zgomotul ambiental şi inversează unda sonoră, anulând-o în mod eficient şi transformând zgomotul de fundal în linişte.
Design subţire şi compact pliabil pentru a fi uşor de transportat în timpul călătoriilor.
Driverele de 32 mm din neodim reglate combinate cu un sistem acustic cu parte posterioară închisă şi cu izolaţie circumaurală asigură un sunet precis, excelent şi impresionant.
4.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów