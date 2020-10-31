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Producție oprită

Căşti cu bandă de susţinere

SHL3000WT/00

4.7

| (6) Recenzii | 83% recomandă acest produs

Sunet puternic

Aceste căşti Philips SHL3000WT/00 vă oferă sunet şi bas puternic. Fiind proiectate împreună cu cupele pentru urechi pivotante din material moale, veţi beneficia de o experienţă audio perfectă în mişcare.

Vezi toate beneficiile

Cu monitorizare în stil DJ

Sunet puternic

  • Cu stil de monitorizare DJ

  • Alb

Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.

Pliabile, pentru a le putea lua cu dvs. oriunde

Difuzorul de 32 mm asigură un sunet puternic şi dinamic

Difuzorul de 32 mm asigură un sunet puternic şi dinamic

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

6

Recenzii

83%

recomandă acest produs

4
2
1

31/10/2020

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki

Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.

Avantaje

wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe

Dezavantaje

nie zauważyłam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones

Data utilizării 2018-10-31

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones

Data utilizării 2018-10-31

28/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i czystość dźwięku

Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones

25/07/2014

Polska

Polska

Dobra jakość za niewielką cenę.

Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones

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