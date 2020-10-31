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Producție oprită
SHL3000WT/00
Sunet puternic
Aceste căşti Philips SHL3000WT/00 vă oferă sunet şi bas puternic. Fiind proiectate împreună cu cupele pentru urechi pivotante din material moale, veţi beneficia de o experienţă audio perfectă în mişcare.
Cu stil de monitorizare DJ
Alb
Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.
4.7
din 5
6
Recenzii
83%
recomandă acest produs
Asix22
31/10/2020
Polska
Bardzo fajne słuchawki
Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.
Avantaje
wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe
Dezavantaje
nie zauważyłam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones
Data utilizării 2018-10-31
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones
Data utilizării 2018-10-31
Arabrab
28/12/2014
Polska
Wygoda i czystość dźwięku
Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones
azja31
25/07/2014
Polska
Dobra jakość za niewielką cenę.
Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000WT Headband headphones