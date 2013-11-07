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Producție oprită
SHL3000RD/00
Sunet puternic
Vă oferă sunet şi bas puternic. Graţie capacităţii de 1000 mW putere de ieşire şi driverelor din neodim de 32 mm. Alături de cupele pentru urechi pivotante din material moale, veţi beneficia de o experienţă audio perfectă în mişcare.
Cu stil de monitorizare DJ
Roşu
Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.
Sistemul acustic de tip închis al acestor căşti Philips asigură o bună izolare a sunetului.
3.5
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
iza12
07/11/2013
Polska
Dobry produkt, za dobrą cenę
Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000RD Headband headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000RD Headband headphones
PIN6A
12/05/2019
România
O.K. .
Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000RD Headband headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHL3000RD Headband headphones