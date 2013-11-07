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  • Fotografie detaliu produs
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  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
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Producție oprită

Căşti cu bandă de susţinere

SHL3000RD/00

3.5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Sunet puternic

Vă oferă sunet şi bas puternic. Graţie capacităţii de 1000 mW putere de ieşire şi driverelor din neodim de 32 mm. Alături de cupele pentru urechi pivotante din material moale, veţi beneficia de o experienţă audio perfectă în mişcare.

Vezi toate beneficiile

cu stil de monitorizare DJ

Sunet puternic

  • Cu stil de monitorizare DJ

  • Roşu

Cablu de1,2 m, ideal pentru utilizare în exterior

Cablul care vă permite să purtaţi playerul aşa cum doriţi.

Sistemul acustic de tip închis asigură o bună izolare a sunetului

Sistemul acustic de tip închis al acestor căşti Philips asigură o bună izolare a sunetului.

Pliabile, pentru a le putea lua cu dvs. oriunde

Specificaţii tehnice

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3.5

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

5
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Dobry produkt, za dobrą cenę

Produkt odznacza się stosunkowo mocnym basen i przyjemnym dźwiękiem. Po założeniu jest wygodny, gąbki są miękkie i jak na razie bez oznak zużycia. Produkt porządnie wykończony, dość gruby kabel wskazuje raczej na to, że będzie trwały.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000RD Headband headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000RD Headband headphones

12/05/2019

România

România

O.K. .

Pretul este in regula , insa buretele s-a distrus dupa mai putin de doi ani .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000RD Headband headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHL3000RD Headband headphones

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