Calitatea sunetului cu adevărat de CD vă permite să vă bucuraţi la maxim de muzică

Calitatea sunetului de pe CD vă permite să maximizaţi experienţa muzicală graţie unui proces sofisticat de transmisie digitală care nu permite comprimarea datelor. Ceea ce ascultaţi este bine detaliat şi fidel sursei de muzică originale.