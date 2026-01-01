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Producție oprită
SHD8900/00
Muzică wireless de excepţie
Transmisia digitală clară, recepţia impecabilă şi calitatea sunetului de pe CD oferă o acustică incredibil de bogată şi, în acelaşi timp, fină. Performanţa audio este îmbinată cu un confort superior oferit de o bandă internă reglabilă de susţinere şi pernuţe moi pentru urechi.
Transmisia digitală de 2,4 GHz împiedică comprimarea şi pierderea datelor dintre transmiţător şi căşti. Semnalele digitale sunt convertite în semnale analogice la sfârşitul procesului de transmisie. Rezultatul final este un sunet de calitate, cu o acustică fină şi o pierdere minimă de date.
Calitatea sunetului de pe CD vă permite să maximizaţi experienţa muzicală graţie unui proces sofisticat de transmisie digitală care nu permite comprimarea datelor. Ceea ce ascultaţi este bine detaliat şi fidel sursei de muzică originale.
Designul antenei duble garantează lipsa golurilor de recepţie, indiferent de unghiurile de recepţie. Căştile conţin două antene individuale, aşezate în carcasele de pe partea stângă şi dreaptă, pentru muzică wireless excelentă, fără întreruperi (fără goluri de recepţie), şi o libertate mai mare de mişcare.
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