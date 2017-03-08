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Producție oprită

Căşti hi-fi wireless

SHC8525/00

4.5

| (4) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Muzică wireless excelentă

Acum puteţi asculta muzică oriunde în casă. Graţie funcţiei de reproducere HiFi a sunetului, aceste căşti stereo sunt ideale în materie de confort.

Vezi toate beneficiile

Muzică wireless excelentă

  • Staţie de încărcare

  • Transmisie FM

Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni

Difuzorul de 40 de mm generează sunete fără distorsiuni

Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează un volum puternic fără distorsiuni.

Reglare în 3 direcţii pentru confort sporit şi creşterea performanţei basului

Bucuraţi-vă de un confort sporit şi de o performanţă sporită a basului cu ajutorul carcaselor cu reglare în trei direcţii ce se potrivesc natural în jurul urechii.

Staţia de alimentare stochează şi încarcă unitatea receptoare

Staţia de conectare este o modalitate foarte confortabilă de a păstra unitatea receptoare atunci când nu este utilizată. De asemenea, aceasta va reîncărca unitatea receptoare pentru a putea fi utilizată în orice moment.

Specificaţii tehnice

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4.5

din 5

4

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

08/03/2017

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!

Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

doporučuji, má dobré vlastnosti

vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones

27/04/2018

Polska

Polska

Przyzwoity dźwięk jak na FM

Dźwięk Hi-Fi, poprawny, to nie sprzęt audiofilski i warto użyć equalizera najlepiej podbijając 100, 60 i 30 Hz, dźwięk jest wtedy nieco masywniejszy. Warto też podbić zakres 8-16kHz, żeby góra była wyrazista. Ponadto należy odpowiednio ustawić głośność źródła (jeśli jest za cicho słuchać szum, jeśli jest zbyt głośno słuchawki "pompują" bas). Jak na radiowe słuchawki jest przyzwoicie, zwłaszcza jeśli tor audio jest dobrej jakości, a jeśli słuchamy z komputera warto mieć przynajmniej materiał 192kbps a najlepiej 320kbps lub FLAC, bo słabsze mp3 i AAC zabrzmi kiepsko. Polecam też odtwarzacz Aimp, który ma eq od 30Hz i możliwość rozszerzenia sceny stereo! Oczywiście słuchawki przewodowe za tą cenę zagrają lepiej, ale nie odejdziemy zbyt daleko...

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones

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