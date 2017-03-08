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Producție oprită
Muzică wireless excelentă
Acum puteţi asculta muzică oriunde în casă. Graţie funcţiei de reproducere HiFi a sunetului, aceste căşti stereo sunt ideale în materie de confort.
Staţie de încărcare
Transmisie FM
Difuzorul de 40 de mm realizat din mylar generează un volum puternic fără distorsiuni.
Bucuraţi-vă de un confort sporit şi de o performanţă sporită a basului cu ajutorul carcaselor cu reglare în trei direcţii ce se potrivesc natural în jurul urechii.
Staţia de conectare este o modalitate foarte confortabilă de a păstra unitatea receptoare atunci când nu este utilizată. De asemenea, aceasta va reîncărca unitatea receptoare pentru a putea fi utilizată în orice moment.
4.5
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Sinan
08/03/2017
Polska
Cumpărător verificat
Swietny sprzęt za niewygórowaną cenę...!
Używam tych słuchawek od ponad ośmiu lat i nie zamierzam zmieniać...!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones
rammlindemann
01/09/2013
Česká republika
doporučuji, má dobré vlastnosti
vyvážené basy a výšky, netlačí při delším nošení, dobře odrušuje okolí, při větší vzdálenosti nepříjemně praská do uší, je třeba zkrátit vzdálenost od vysílače. Srovnání cena/výkon: výborný.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones
seba650
27/04/2018
Polska
Przyzwoity dźwięk jak na FM
Dźwięk Hi-Fi, poprawny, to nie sprzęt audiofilski i warto użyć equalizera najlepiej podbijając 100, 60 i 30 Hz, dźwięk jest wtedy nieco masywniejszy. Warto też podbić zakres 8-16kHz, żeby góra była wyrazista. Ponadto należy odpowiednio ustawić głośność źródła (jeśli jest za cicho słuchać szum, jeśli jest zbyt głośno słuchawki "pompują" bas). Jak na radiowe słuchawki jest przyzwoicie, zwłaszcza jeśli tor audio jest dobrej jakości, a jeśli słuchamy z komputera warto mieć przynajmniej materiał 192kbps a najlepiej 320kbps lub FLAC, bo słabsze mp3 i AAC zabrzmi kiepsko. Polecam też odtwarzacz Aimp, który ma eq od 30Hz i możliwość rozszerzenia sceny stereo! Oczywiście słuchawki przewodowe za tą cenę zagrają lepiej, ale nie odejdziemy zbyt daleko...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC8525 Wireless hi-fi headphones