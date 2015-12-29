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Producție oprită
Libertate wireless
Firele nu vă vor mai deranja, deoarece acum vă veţi putea bucura de libertate de mişcare prin locuinţă, pentru a savura muzica. Datorită greutăţii foarte reduse şi a faptului că sunt reîncărcabile, puteţi purta aceste căşti Philips SHC5100/10 o perioadă îndelungată.
Cu ataşare pe ureche
De obicei, căştile pentru exterior sunt reglabile prin glisarea unei benzi de susţinere extensibile în poziţie. Acest lucru poate fi dificil deoarece, de obicei trebuie făcut de fiecare dată când le utilizaţi. Primiţi doza de muzică mai rapid şi mai uşor cu ajutorul benzii de suspensie interioare cu ajustare automată a căştilor. Aceasta se ajusta automat la forma şi mărimea capului dumneavoastră.
Difuzorul de 32 de mm este compact şi puternic, asigurând un sunet fără distorsiuni la orice putere de intrare.
Cu ajutorul transmisiei wireless prin unde radio de înaltă frecvenţă, care pot trece prin pereţi, puteţi asculta muzica preferată şi atunci când vă aflaţi într-o altă cameră.
3.9
din 5
18
Recenzii
83%
recomandă acest produs
MICKEY
29/12/2015
România
raport pret / calitate excelent.
Am achizitionat acest produs pt a ma juca pe tv fara ca sa ii deranjez pe cei din jurul meu. Personal ma declar f multumit de raportul calitate - pret. Pentru a nu interfera cu telecomanda tv am setat pe channel 2,in principiu fiind singurul lucru de configurat.Restul....plug&play. Foarte ok este si faptul ca acumulatorii se pot inlocui cu baterii alkaline.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone
22/04/2020
Polska
Super do oglądania TV
Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Data utilizării 2020-03-22
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Data utilizării 2020-03-22
Kryzys10
05/03/2018
Polska
Bardzo dobre akumulatorki.
Mega super. Z tv 55pus6262 swietny komplet.piekny bass.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone