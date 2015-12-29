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Producție oprită

Căşti HiFi wireless

SHC5100/10

3.9

| (18) Recenzii | 83% recomandă acest produs

Libertate wireless

Firele nu vă vor mai deranja, deoarece acum vă veţi putea bucura de libertate de mişcare prin locuinţă, pentru a savura muzica. Datorită greutăţii foarte reduse şi a faptului că sunt reîncărcabile, puteţi purta aceste căşti Philips SHC5100/10 o perioadă îndelungată.

Vezi toate beneficiile

Căşti wireless complet reîncărcabile

Libertate wireless

  • Cu ataşare pe ureche

Bandă de suspensie interioară cu ajustare automată

De obicei, căştile pentru exterior sunt reglabile prin glisarea unei benzi de susţinere extensibile în poziţie. Acest lucru poate fi dificil deoarece, de obicei trebuie făcut de fiecare dată când le utilizaţi. Primiţi doza de muzică mai rapid şi mai uşor cu ajutorul benzii de suspensie interioare cu ajustare automată a căştilor. Aceasta se ajusta automat la forma şi mărimea capului dumneavoastră.

Difuzoare de 32 mm pentru performanţe audio înalte

Difuzorul de 32 de mm este compact şi puternic, asigurând un sunet fără distorsiuni la orice putere de intrare.

Transmisie FM wireless pentru libertate de mişcare

Cu ajutorul transmisiei wireless prin unde radio de înaltă frecvenţă, care pot trece prin pereţi, puteţi asculta muzica preferată şi atunci când vă aflaţi într-o altă cameră.

Specificaţii tehnice

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3.9

din 5

18

Recenzii

83%

recomandă acest produs

2

29/12/2015

România

România

raport pret / calitate excelent.

Am achizitionat acest produs pt a ma juca pe tv fara ca sa ii deranjez pe cei din jurul meu. Personal ma declar f multumit de raportul calitate - pret. Pentru a nu interfera cu telecomanda tv am setat pe channel 2,in principiu fiind singurul lucru de configurat.Restul....plug&play. Foarte ok este si faptul ca acumulatorii se pot inlocui cu baterii alkaline.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone

22/04/2020

Polska

Polska

Super do oglądania TV

Potrzebne były słuchawki do oglądania TV w nocy, żeby nie hałasować kiedy inni śpią. Udało się idealnie, są wygodne, bateria starcza na długo a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Dużym plusem jest to, że telewizor nie musi mieć bluetooth żeby je podłączyć

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Data utilizării 2020-03-22

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Data utilizării 2020-03-22

05/03/2018

Polska

Polska

Bardzo dobre akumulatorki.

Mega super. Z tv 55pus6262 swietny komplet.piekny bass.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHC5100 Wireless HiFi Headphone

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