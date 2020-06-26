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Producție oprită
SHB8850NC/00
Mai mult sunet, mai puţin zgomot
Fără cabluri, fără zgomote şi fără compromisuri. Pătrunde în muzica ta cu tehnologia avansată de anulare a zgomotului ActiveShield™. Conectează-te wireless prin NFC dintr-o atingere, bucură-te de muzică şi gestionează apelurile cu control inteligent pe difuzoarele auriculare.
Parte posterioară închisă/drivere 32 mm
Auriculară
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere compactă
Structura pliabilă face din ele companionul de călătorie perfect.
Sincronizarea multiplă îţi permite să conectezi căştile Philips cu Bluetooth la două dispozitive cu Bluetooth în acelaşi timp. Sincronizează cele două dispozitive pentru a te bucura de muzică şi filme în timp ce răspunzi fără efort la telefon.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
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