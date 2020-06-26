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Producție oprită

Căşti wireless cu anulare a zgomotului

SHB8850NC/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Mai mult sunet, mai puţin zgomot

Fără cabluri, fără zgomote şi fără compromisuri. Pătrunde în muzica ta cu tehnologia avansată de anulare a zgomotului ActiveShield™. Conectează-te wireless prin NFC dintr-o atingere, bucură-te de muzică şi gestionează apelurile cu control inteligent pe difuzoarele auriculare.

Vezi toate beneficiile

wireless

Mai mult sunet, mai puţin zgomot

  • Parte posterioară închisă/drivere 32 mm

  • Auriculară

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere compactă

Pernuţe ergonomice moi pentru confort pentru timp îndelungat

Pernuţe ergonomice moi pentru confort pentru timp îndelungat

Pliere compactă pentru a fi mai uşor de transportat şi de depozitat

Pliere compactă pentru a fi mai uşor de transportat şi de depozitat

Structura pliabilă face din ele companionul de călătorie perfect.

Sincronizarea multiplă redă muzica şi apelurile pe două dispozitive în acelaşi timp

Sincronizarea multiplă redă muzica şi apelurile pe două dispozitive în acelaşi timp

Sincronizarea multiplă îţi permite să conectezi căştile Philips cu Bluetooth la două dispozitive cu Bluetooth în acelaşi timp. Sincronizează cele două dispozitive pentru a te bucura de muzică şi filme în timp ce răspunzi fără efort la telefon.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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