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Producție oprită

Căşti wireless cu Bluetooth®

SHB4805RG/00

Ultrauşoare. Sunet puternic.

Descoperă libertatea fără inconvenientul greutăţii şi fără cabluri care să te ţină pe loc. Căştile wireless Philips Flite Everlite îmbină stilul şi simplitatea de zi cu zi. Compacte şi ultrauşoare, cu sunet clar toată ziua.

Vezi toate beneficiile

Căşti care sfidează gravitaţia

Ultrauşoare. Sunet puternic.

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere

Bateria reîncărcabilă oferă până la 12 ore de redare

Bateria reîncărcabilă oferă până la 12 ore de redare

Cu o durată de redare de 12 ore, vei avea suficientă energie pentru a asculta muzică toată ziua.

Compatibilitate cu Bluetooth 4.1 şi HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Compatibilitate cu Bluetooth 4.1 şi HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Sincronizează-ţi dispozitivul inteligent cu căştile prin Bluetooth şi bucură-te de libertatea de a asculta muzică şi de a avea convorbiri de o calitate impecabilă, fără inconvenienţele provocate de cabluri.

Tehnologie de încărcare rapidă în cinci minute

Tehnologie de încărcare rapidă în cinci minute

Tehnologia de încărcare rapidă îţi oferă un plus rapid de energie când bateria are un nivel redus. Doar cinci minute de încărcare îţi asigură o oră de redare.

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  1. Rezultatele efective pot varia