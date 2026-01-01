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SHB4805RG/00
Ultrauşoare. Sunet puternic.
Descoperă libertatea fără inconvenientul greutăţii şi fără cabluri care să te ţină pe loc. Căştile wireless Philips Flite Everlite îmbină stilul şi simplitatea de zi cu zi. Compacte şi ultrauşoare, cu sunet clar toată ziua.
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Cu o durată de redare de 12 ore, vei avea suficientă energie pentru a asculta muzică toată ziua.
Sincronizează-ţi dispozitivul inteligent cu căştile prin Bluetooth şi bucură-te de libertatea de a asculta muzică şi de a avea convorbiri de o calitate impecabilă, fără inconvenienţele provocate de cabluri.
Tehnologia de încărcare rapidă îţi oferă un plus rapid de energie când bateria are un nivel redus. Doar cinci minute de încărcare îţi asigură o oră de redare.
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