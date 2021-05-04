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Producție oprită

Căşti wireless cu Bluetooth®

SHB4805DC/00

3

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Ultrauşoare. Sunet puternic.

Descoperă libertatea fără inconvenientul greutăţii şi fără cabluri care să te ţină pe loc. Căştile wireless Philips Flite Everlite îmbină stilul şi simplitatea de zi cu zi. Compacte şi ultrauşoare, cu sunet clar toată ziua.

Vezi toate beneficiile

Căşti care sfidează gravitaţia

Ultrauşoare. Sunet puternic.

  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Pernuţe moi pentru urechi

  • Pliere

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomandă pentru apeluri şi muzică handsfree

Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.

Tehnologie de încărcare rapidă în cinci minute

Tehnologie de încărcare rapidă în cinci minute

Tehnologia de încărcare rapidă îţi oferă un plus rapid de energie când bateria are un nivel redus. Doar cinci minute de încărcare îţi asigură o oră de redare.

Drivere pentru boxe de 32 mm cu putere ridicată, pentru sunet clar

Drivere pentru boxe de 32 mm cu putere ridicată, pentru sunet clar

Driverele înclinate de 32 mm cu putere ridicată reproduc sunetul clar, desăvârşit şi basul puternic, profund.

Specificaţii tehnice

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3.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Avantaje

Zvuk. Baterie

Dezavantaje

Konektor on / off

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Data utilizării 2020-05-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Data utilizării 2020-05-04

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