Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SHB4805DC/00
Ultrauşoare. Sunet puternic.
Descoperă libertatea fără inconvenientul greutăţii şi fără cabluri care să te ţină pe loc. Căştile wireless Philips Flite Everlite îmbină stilul şi simplitatea de zi cu zi. Compacte şi ultrauşoare, cu sunet clar toată ziua.
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.
Tehnologia de încărcare rapidă îţi oferă un plus rapid de energie când bateria are un nivel redus. Doar cinci minute de încărcare îţi asigură o oră de redare.
Driverele înclinate de 32 mm cu putere ridicată reproduc sunetul clar, desăvârşit şi basul puternic, profund.
3.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Avantaje
Zvuk. Baterie
Dezavantaje
Konektor on / off
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Data utilizării 2020-05-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Data utilizării 2020-05-04
Rezultatele efective pot varia