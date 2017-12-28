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Producție oprită
SHB4405WT/00
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Pernuţe moi pentru urechi
Pliere
Driverele înclinate de 32 mm cu putere ridicată reproduc sunetul clar, desăvârşit şi basul puternic, profund.
Telecomanda uşor de utilizat îţi permite să redai/să întrerupi melodii, precum şi să răspunzi la apeluri printr-o simplă apăsare pe buton.
Pernuţele moi pentru urechi şi driverele înclinate sunt ideale pentru confortul în cazul utilizării prelungite.
5.0
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
dorustory
28/12/2017
România
Excelente
Le-am cumparat ca sa le fac codou unei persoane care are vreo 4 modele de la alte firme foarte cunoscute si s-a aratat foarte multumita de acest model. In general sunt fan Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan1973
12/05/2017
România
Cumpărător verificat
surprinzatoare
casti usoare, se conecteaza repede, sunet clar.singura problema pe care am intampinat-o : sunt momente cand ai senzatia ca pierde conectivitatea(sunet sacadat)(conectate la un smart tv, distanta 5m)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
bogdan73
06/04/2017
România
surprinzatoare
foarte usoare, dupa cateva minute uiti ca la ai pe cap, sunet clar, bas mai mult decat decent, per total placut surprins. recomand
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Flite SHB4405BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Rezultatele efective pot varia