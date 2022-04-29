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  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
  • Simte-l. BASS+
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Producție oprită

Căşti wireless cu Bluetooth®

SHB4305BK/00

3.7
| (15) Recenzii
Simte-l. BASS+
Sunet surprinzător de puternic într-un model compact şi robust. Cu drivere de difuzoare adaptate special pentru bas puternic, căştile Bluetooth Philips BASS+ asigură o izolare excelentă a sunetului şi stabilitate la purtare, pentru a savura la maximum ritmurile preferate.
Vezi toate beneficiile

Simte-l. BASS+

  • Difuzoare de 12,2 mm/closed-back

  • Intraauriculare

  • Timp de redare 6 h

  • Ultracomode

Difuzoare puternice de 12,2 mm

Difuzoare puternice de 12,2 mm

Este un bas puternic şi impresionant care îţi permite să simţi cu adevărat fiecare ritm. Difuzoarele puternice, de 12,2 mm, oferă un bas antrenant într-un pachet compact şi elegant.

Bateria reîncărcabilă oferă până la 6 ore de redare

Bateria reîncărcabilă oferă până la 6 ore de redare

Cu o durată de redare de 6 ore, vei avea suficientă energie pentru a asculta muzică toată ziua.

Tehnologie wireless Bluetooth

Tehnologie wireless Bluetooth

Asociază uşor căştile cu orice dispozitiv Bluetooth pentru a beneficia de muzică wireless.

Specificaţii tehnice

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3.7

din 5

15

Recenzii

29/04/2022

Polska

Polska

Najlepsze słuchawki!

Słuchawki bardzo dobrej jakości. Dźwięk w pełni mnie satysfakcjonuje, bass idealny :) I co najważniejsze są trwałe. Przez przypadek trafiły do pralki i się wyprały w 40 stopniach, działają nadal jak nowe! Polecam w 100%.

Avantaje

bass, odporne na wodę, fajny design,

Dezavantaje

brak

Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

14/12/2020

Polska

Polska

Użytkowane od 1,5 roku

Słuchawki chyba najlepsze jakie dotychczas miałam a przewinęło się już kilka rożnych modeli i firm. Czysty dźwięk, dobrze wygłuszają, genialny bass, nigdy nie miałam problemów o jakich pisali inni wyżej. Ja mega się cieszę z tych słuchawek korzystam z nich codziennie minimum 3h, max 8 i dają spokojnie radę a ucho się nie męczy. Są bardzo wygodne i mikrofon podczas rozmów daje radę nawet w ciężkich warunkach.

Avantaje

bas, wygłuszanie, wygoda, mikrofon,

Dezavantaje

wygląd estetyczny, nie do każdego ucha pasują

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

17/06/2020

Polska

Polska

R E W E L A C J A!!,

Grają rewelacyjnie, bateria wytrzymuje ponad 5h, dziek meeega czysty porównując z innymi w podobnych cenach. Korzystam z nich 1 rok. POLECAM Z BARDZO CZYTYM SUMIENIEM

Avantaje

Jak w komentarzu

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SHB4305BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

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