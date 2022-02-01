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Cumpără în loc SH91
Soluţia optimizată face întreţinerea aparatului de bărbierit Philips mai uşoară ca niciodată. Acest format nou îţi va permite să instalezi noile capete de bărbierit în doar doi paşi, facilitând curăţarea temeinică a aparatului de bărbierit şi optimizând bărbieritul zilnic.
Cele mai recente aparate de bărbierit Philips au o atenţionare de înlocuire integrată, sub forma unui simbol al aparatului de bărbierit. Acest simbol se va aprinde şi va indica momentul în care trebuie să înlocuieşti capetele de bărbierit.
1. Scoate suportul capului de bărbierit. 2. Înlocuieşte capetele de bărbierit cu unele noi. 3. Ataşează la loc suportul capului de bărbierit. 4. Pentru a reseta aparatul de bărbierit, apasă şi ţine apăsat butonul pornit/oprit mai mult de 5 secunde.
5.0
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Avantaje
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Avantaje
Oryginał bardzo dobrej jakości
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Avantaje
Rychlost a kvalita
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Holicí hlavy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Holicí hlavy
Faţă de predecesorul său Philips