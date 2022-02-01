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Producție oprită
Lame V-Track Precision PRO
Pentru S9000 (S9xxx)
Pentru Star Wars SW97xx
Pentru Star Wars SW67xx
Capetele de schimb SH90 sunt compatibile cu aparatele de bărbierit seriile 9000 (S9xxx) şi 8000 (S8xxx)
Obţine bărbieritul de precizie perfect. Lamele V-Track Precision PRO poziţionează delicat fiecare fir de păr în cea mai bună poziţie de tăiere, pentru bărbi de 1-3 zile, chiar şi pe cele culcate şi cu lungimi diferite. Taie cu până la 30 % mai aproape*, cu mai puţine mişcări, lăsând pielea într-o formă excelentă.
Cele mai recente aparate de bărbierit Philips au o atenţionare de înlocuire integrată, sub forma unui simbol al aparatului de bărbierit. Acest simbol se va aprinde şi va indica momentul în care trebuie să înlocuieşti capetele de bărbierit.
5.0
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Bodzioc
01/02/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
głowice działają bez zastrzeżeń
głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie
Avantaje
łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Zbyszek Pasiewicz
27/01/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produkt bardzo dobrry
Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.
Avantaje
Oryginał bardzo dobrej jakości
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące
Nemecp15
27/01/2022
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Skvěle oholeni
Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.
Avantaje
Rychlost a kvalita
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Holicí hlavy
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Holicí hlavy
Faţă de predecesorul său Philips