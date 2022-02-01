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  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
  • Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

Producție oprită

Shaver series 9000Capete de bărbierit

SH90/60

5
| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit
Pe parcursul a doi ani, capetele aparatului tău de bărbierit taie 9 milioane de fire de păr de pe faţa ta. Înlocuieşte capetele aparatului tău de bărbierit şi revino la o performanţă de 100 %. Compatibile cu aparatul de bărbierit seria 9000.
Vezi toate beneficiile

Pentru rezultate optime, schimbă capetele la fiecare 2 ani

Reînnoieşte-ţi aparatul de bărbierit

  • Lame V-Track Precision PRO

  • Pentru S9000 (S9xxx)

  • Pentru Star Wars SW97xx

  • Pentru Star Wars SW67xx

Capete de schimb pentru aparatul de bărbierit seria 9000

Capete de schimb pentru aparatul de bărbierit seria 9000

Capetele de schimb SH90 sunt compatibile cu aparatele de bărbierit seriile 9000 (S9xxx) şi 8000 (S8xxx)

Cel mai bun sistem de bărbierit pentru barba de 1-3 zile

Cel mai bun sistem de bărbierit pentru barba de 1-3 zile

Obţine bărbieritul de precizie perfect. Lamele V-Track Precision PRO poziţionează delicat fiecare fir de păr în cea mai bună poziţie de tăiere, pentru bărbi de 1-3 zile, chiar şi pe cele culcate şi cu lungimi diferite. Taie cu până la 30 % mai aproape*, cu mai puţine mişcări, lăsând pielea într-o formă excelentă.

Înlocuieşte capetele de bărbierit în doar doi paşi

Înlocuieşte capetele de bărbierit în doar doi paşi

Cele mai recente aparate de bărbierit Philips au o atenţionare de înlocuire integrată, sub forma unui simbol al aparatului de bărbierit. Acest simbol se va aprinde şi va indica momentul în care trebuie să înlocuieşti capetele de bărbierit.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

01/02/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

głowice działają bez zastrzeżeń

głowice działają z tą samą precyzją jak poprzednie zamontowane w zakupionym zestawie

Avantaje

łatwy sposób demontażu i czyszczeniaa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Produkt bardzo dobrry

Bardzo dobra jakość i wykonanie. Idealnie pasuje i działa jak wszystkie oryginalne produkty firmy Philips.

Avantaje

Oryginał bardzo dobrej jakości

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Głowice golące

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Skvěle oholeni

Produkt používám už asi 4 roky a neměnil bych. Oholí i delší vousy a je to rychle.

Avantaje

Rychlost a kvalita

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Holicí hlavy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SH90/70 Holicí hlavy

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Referințe

  1. Faţă de predecesorul său Philips