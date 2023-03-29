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Producție oprită
4.9
din 5
288
Recenzii
99%
recomandă acest produs
Emilia5
29/03/2023
România
Am primit acest produs în campania de testare
Recomand încă din prima zi a bebelușilor, pentru adaptarea naturală direct la biberon
Avantaje
Forma tetinei si biberonul mic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
07/03/2023
România
Recomand cu incredere
Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Sunt rezistente, se întrețin ușor și incap foarte bine în sterilizator. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la gama Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colivii fetitei. Recomand cu încredere produsele!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
aelena
06/03/2023
România
Sprijina alaptatul
Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Bebelusa a fost incantata de acest biberon, este nevoie sa depuna putin efort ca laptele sa curga, similar cu sanul.
Avantaje
- tetina similara cu sanul mamei
Dezavantaje
- nu am gasit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml