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Producție oprită

Philips AventSCY900/00 Natural baby bottle

SCY900/00

4.9
| (288) Recenzii | 99% recomandă acest produs
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4.9

din 5

288

Recenzii

99%

recomandă acest produs

2

29/03/2023

România

România

Am primit acest produs în campania de testare

Recomand încă din prima zi a bebelușilor, pentru adaptarea naturală direct la biberon

Avantaje

Forma tetinei si biberonul mic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml

07/03/2023

România

România

Recomand cu incredere

Am primit acest produs în campania de testare organizată de Philips Avent. Biberoanele Philips Avent Natural le-am folosit cu succes și la primul bebelus. Sunt de o calitate foarte bună și au fost acceptate de copilul meu fără nicio problema. Sunt rezistente, se întrețin ușor  și incap foarte bine în sterilizator. Testarea gamei Natural Response am realizat-o cu al doilea copil, cu care am folosit de la început biberoanele și tetinele Natural. Adaptarea la gama Natural Response a durat cateva zile, însă au fost acceptate cu succes de fetita mea. Alături de sistemul anticolici, care a fost o alta surpriza plăcută, trecerea la Natural Response pare ca a atenuat colivii fetitei. Recomand cu încredere produsele!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml

06/03/2023

România

România

Sprijina alaptatul

Am primit acest produs in campania de testare organizata de Philips Avent. Bebelusa a fost incantata de acest biberon, este nevoie sa depuna putin efort ca laptele sa curga, similar cu sanul.

Avantaje

- tetina similara cu sanul mamei

Dezavantaje

- nu am gasit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Natural Response SCY900/01 Biberon 125 ml

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