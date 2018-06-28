Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Distruge 99,9% din germenii dăunători
Sterilizează în 10 minute
Încap 5 biberoane Philips Avent
Design 2 în 1 cu economie de spaţiu
Sterilizează eficient biberoanele şi accesoriile tale prin punerea tetinelor, a capacelor şi a suzetelor în coşul mic inclus. Sterilizatorul are şi un design suplu, care nu o să ocupe mult spaţiu.
Sterilizatorul utilizează abur natural pentru a steriliza biberoanele şi alte produse, distrugând 99,9 % din germenii dăunători, fără a utiliza substanţe chimice. Perfect pentru a-ţi oferi liniştea faptului de a şti că toate biberoanele şi celelalte produse sunt sterile.
Sterilizatorul menţine conţinutul său - biberoane, pompe de sân etc. - sterile până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Simona19Maro
28/06/2018
România
Foarte bun
Este un produs foarte bun, usor de folosit, foarte eficient si esential pt buna igiena a veselei bebelusului.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1