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  • Sterilizare compactă, eficientă
  • Sterilizare compactă, eficientă
  • Sterilizare compactă, eficientă
  • Sterilizare compactă, eficientă
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  • Sterilizare compactă, eficientă
  • Sterilizare compactă, eficientă
  • Sterilizare compactă, eficientă

Producție oprită

Philips AventSterilizator electric cu abur 2 în 1

SCF922/01

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Sterilizare compactă, eficientă
Compact şi uşor de utilizat, sterilizatorul electric cu abur Philips Avent 2 în 1 îţi permite să sterilizezi biberoane standard şi cu gât larg într-un singur pas simplu.
Vezi toate beneficiile

Design care economiseşte spaţiul

Sterilizare compactă, eficientă

  • Distruge 99,9% din germenii dăunători

  • Sterilizează în 10 minute

  • Încap 5 biberoane Philips Avent

  • Design 2 în 1 cu economie de spaţiu

Sterilizator cu design 2 în 1

Sterilizator cu design 2 în 1

Sterilizează eficient biberoanele şi accesoriile tale prin punerea tetinelor, a capacelor şi a suzetelor în coşul mic inclus. Sterilizatorul are şi un design suplu, care nu o să ocupe mult spaţiu.

Sterilizarea cu abur natural distruge 99,9% din germenii dăunători

Sterilizarea cu abur natural distruge 99,9% din germenii dăunători

Sterilizatorul utilizează abur natural pentru a steriliza biberoanele şi alte produse, distrugând 99,9 % din germenii dăunători, fără a utiliza substanţe chimice. Perfect pentru a-ţi oferi liniştea faptului de a şti că toate biberoanele şi celelalte produse sunt sterile.

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis

Conţinutul rămâne steril până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis

Sterilizatorul menţine conţinutul său - biberoane, pompe de sân etc. - sterile până la 24 ore în cazul în care capacul nu este deschis.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

28/06/2018

România

România

Foarte bun

Este un produs foarte bun, usor de folosit, foarte eficient si esential pt buna igiena a veselei bebelusului.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF922/01 Sterilizator electric cu abur 2 în 1

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