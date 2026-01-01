Uşor de curăţat cu apă caldă

Această jucărie gingivală are o formă ergonomică, care îi permite bebeluşul tău să o apuce, având margini rotunjite. Acest lucru înseamnă că este şi uşor de curăţat în timp ce forma nu permite blocarea cu uşurinţă a acesteia. Clătește-o cu apă călduţă şi poate fi folosită din nou!