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  • Adecvate pentru guri şi mâini mici

Producție oprită

AventJucării gingivale cu forme de animale

SCF894/01

Adecvate pentru guri şi mâini mici
Gama de jucării gingivale Avent SCF894/01, fără BPA, cu forme de animale, masează gingiile inflamate ale copilului pe parcursul diferitelor etape de ieşire a dinţilor. Designul colorat şi jucăuş se potriveşte perfect în mâinile şi gura copilului pentru a ajuta la calmarea durerii provocate de ieşirea dinţilor.
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Jucărie gingivală care ajută la calmarea durerii provocate de ieşirea dinţilor

Adecvate pentru guri şi mâini mici

  • Etapa 3

  • Jucărie gingivală pt. dinţii din spate

Uşor de curăţat cu apă caldă

Uşor de curăţat cu apă caldă

Această jucărie gingivală are o formă ergonomică, care îi permite bebeluşul tău să o apuce, având margini rotunjite. Acest lucru înseamnă că este şi uşor de curăţat în timp ce forma nu permite blocarea cu uşurinţă a acesteia. Clătește-o cu apă călduţă şi poate fi folosită din nou!

Texturile multiple răcoresc şi masează gingiile la apariţia dinţilor din spate

Texturile multiple răcoresc şi masează gingiile la apariţia dinţilor din spate

Această jucărie gingivală umplută cu gel poate fi răcită în frigider pentru a oferi o presiune rece, care ajută la calmarea durerilor provocate de ieşirea dinţilor. De asemenea, diferitele texturi oferă trepte de presiune variabile, în funcţie de preferinţele bebeluşului tău.

Jucăr. gingiv. Philips Avent sunt complet fără BPA şi ftalat

Jucăr. gingiv. Philips Avent sunt complet fără BPA şi ftalat

Fără BPA - conform Directivei UE 2011/8/UE.

Specificaţii tehnice

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