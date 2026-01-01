Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SCF894/01
Etapa 3
Jucărie gingivală pt. dinţii din spate
Această jucărie gingivală are o formă ergonomică, care îi permite bebeluşul tău să o apuce, având margini rotunjite. Acest lucru înseamnă că este şi uşor de curăţat în timp ce forma nu permite blocarea cu uşurinţă a acesteia. Clătește-o cu apă călduţă şi poate fi folosită din nou!
Această jucărie gingivală umplută cu gel poate fi răcită în frigider pentru a oferi o presiune rece, care ajută la calmarea durerilor provocate de ieşirea dinţilor. De asemenea, diferitele texturi oferă trepte de presiune variabile, în funcţie de preferinţele bebeluşului tău.
Fără BPA - conform Directivei UE 2011/8/UE.
Recenzii