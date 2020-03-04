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  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
  • Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului

Producție oprită

Philips AventAparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

SCF862/02

4.9
| (10) Recenzii | 100% recomandă acest produs

2 premii

Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului
Prepară mese nutritive pentru bebeluş în 3 paşi simpli: găteşti la abur, amesteci şi serveşti. Tehnologia de distribuire circulară a aerului găteşte mâncarea uniform, reţinând savoarea, textura şi lichidele pentru amestecare simplă şi rapidă. Designul inteligent înseamnă mai puţine etape, pentru utilizare şi curăţare uşoare.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Paşi simpli pentru mese sănătoase ale bebeluşului

  • Prepară la abur, amestecă şi serveşte

  • Preparare sănătoasă la abur

  • Ora mesei este mai simplă

O modalitate unică de preparare la abur, pentru a găti sănătos

O modalitate unică de preparare la abur, pentru a găti sănătos

Prepararea la abur este un mod de a găti sănătos. Tehnologia noastră circulară unică permite aburului să circule de jos în sus, pentru ca toate ingredientele să poată fi gătite uniform, fără fierbere. Savoarea, textura şi lichidele de preparare sunt păstrate pentru procesare.

Găteşte la abur, amestecă şi serveşte preparate sănătoase pentru bebeluş

Găteşte la abur, amestecă şi serveşte preparate sănătoase pentru bebeluş

Acest aparat de preparare a hranei bebeluşilor combină prepararea la abur cu amestecarea, ceea ce uşurează pregătirea şi servirea meselor bebeluşilor. Începe prin a prepara la abur ingredientele, apoi amestecă-le până obţii consistenţa dorită şi serveşte.

De la piure la bucăţi solide, potrivit pentru toate etapele înţărcării

De la piure la bucăţi solide, potrivit pentru toate etapele înţărcării

De la fructe şi legume foarte fin pasate la combinarea de ingrediente precum carne, peşte şi legume boabe şi până la consistenţe mai solide, acest aparat pentru prepararea hranei bebeluşilor uşurează pregătirea de mese sănătoase în toate etapele înţărcării.

Specificaţii tehnice

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Premii

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Recenzii

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4.9

din 5

10

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

04/03/2020

România

România

Cumpărător verificat

Fiarte bun

Excelent. Metoda rapida pt prepararea rapida a piureurilor de legume si fructe

Avantaje

Rapid

Dezavantaje

Lipsa unui orificiu in capacul blenderului, pentru a adauga usor lichide pentru a da consistenta dorita

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

08/05/2019

România

România

Recomand cu incredere

Este foarte util si usor de folosit, se curata usor, face toata treaba pentru a asigura bebelusului o masa sanatoasa!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor

27/09/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék!

Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024. 