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Producție oprită
Prepară la abur, amestecă şi serveşte
Preparare sănătoasă la abur
Ora mesei este mai simplă
Prepararea la abur este un mod de a găti sănătos. Tehnologia noastră circulară unică permite aburului să circule de jos în sus, pentru ca toate ingredientele să poată fi gătite uniform, fără fierbere. Savoarea, textura şi lichidele de preparare sunt păstrate pentru procesare.
Acest aparat de preparare a hranei bebeluşilor combină prepararea la abur cu amestecarea, ceea ce uşurează pregătirea şi servirea meselor bebeluşilor. Începe prin a prepara la abur ingredientele, apoi amestecă-le până obţii consistenţa dorită şi serveşte.
De la fructe şi legume foarte fin pasate la combinarea de ingrediente precum carne, peşte şi legume boabe şi până la consistenţe mai solide, acest aparat pentru prepararea hranei bebeluşilor uşurează pregătirea de mese sănătoase în toate etapele înţărcării.
Premii
4.9
din 5
10
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Martie4
04/03/2020
România
Cumpărător verificat
Fiarte bun
Excelent. Metoda rapida pt prepararea rapida a piureurilor de legume si fructe
Avantaje
Rapid
Dezavantaje
Lipsa unui orificiu in capacul blenderului, pentru a adauga usor lichide pentru a da consistenta dorita
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
Nicolae25
08/05/2019
România
Recomand cu incredere
Este foarte util si usor de folosit, se curata usor, face toata treaba pentru a asigura bebelusului o masa sanatoasa!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Aparat Essential pt prepararea hranei bebeluşilor
arigomboc
27/09/2019
Magyarország
Szuper termék!
Nagyon szeretjük, gyorsan,egyszerűen el lehet készíteni benne a picinek az ételt, és nagyon finom lesz benne minden. Csak ajánlani tudom.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF862/02 Kombinált pároló és turmixgép 2 az 1-ben
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 8.139 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2024.