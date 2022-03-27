ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
  • S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

Producție oprită

Philips AventBiberon anti-colici

SCF821/13

4.7
| (101) Recenzii | 92% recomandă acest produs
S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*
Biberonul nostru anti-colici este conceput pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul, reducând totodată la minimum întreruperile în timpul hrănirii. Cu supapa anti-colici integrată, aerul nu este lăsat să pătrundă în burtica bebeluşului.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Conceput pentru hrănire neîntreruptă

S-a dovedit clinic că reduce colicii şi disconfortul*

  • 1 biberon

  • 9 oz/260 ml

  • Tetină cu debit lent

  • Peste 1 lună

Supapă anti-colici pentru reducerea demonstrată a colicilor*

Supapă anti-colici pentru reducerea demonstrată a colicilor*

Supapa noastră anti-colici este concepută pentru a împiedica pătrunderea aerului în burtica bebeluşului tău, pentru a reduce colicile şi disconfortul. În timp ce bebeluşul se hrăneşte, supapa integrată în tetină se flexează pentru a permite pătrunderea aerului în biberon şi a preveni formarea de vid, eliberând aerul către baza sticlei. Ţine aerul în biberon, departe de burtica bebeluşului, pentru a reduce colicile şi disconfortul.

Cu 60 % mai puţină agitaţie în timpul nopţii*

Cu 60 % mai puţină agitaţie în timpul nopţii*

Biberonul Philips Avent anti-colici reduce agitaţia. Bebeluşii hrăniţi cu biberoane Philips Avent anti-colici au fost cu 60 % mai puţin agitaţi în timpul nopţii decât bebeluşii hrăniţi cu un biberon anti-colici produs de concurenţă.*

Textura striată previne aplatizarea pentru a asigura hrănire neîntreruptă

Textura striată previne aplatizarea pentru a asigura hrănire neîntreruptă

Forma tetinei permite prinderea sigură, iar textura striată ajută la prevenirea aplatizării tetinei, pentru a asigura hrănire neîntreruptă, confortabilă.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.7

din 5

101

Recenzii

92%

recomandă acest produs

2

27/03/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este de o calitate superioara.

Pentru o alimentație sigura și controlata privind fluxul de lapte care ajunge în guriță copilului. Recomand produsul tuturor mămicilor.

Avantaje

Calitate superioara și un flux controlat al laptelui

Dezavantaje

Nu sunt

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici

22/08/2020

România

România

Foarte multumita!

Calitatea pret, foarte avantajoase!super multumita

Avantaje

calitate pret

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF821/13 Biberon anti-colici

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF821/13 Biberon anti-colici

28/10/2019

România

România

Cumpărător verificat

Foarte calitativ

Sunt foarte multumita de produsul achizitionat... Ca de altfel de toate produsele avent

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF821/12 Biberon anti-colici

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. 0% BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011

  2. La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu biberonul Philips Avent au manifestat mai puţine colici şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon produs de concurenţă.

  3. S-a dovedit că forma tetinei previne aplatizarea acesteia şi ingerarea de aer şi întreruperile din timpul hrănirii asociate acesteia.

  4. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul şi agitaţia.