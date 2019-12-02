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Producție oprită
SCF819/01
1 bucată
Tetina rămâne plină cu lapte, chiar şi când biberonul este orizontal, astfel încât copilul să bea într-o poziţie mult mai naturală, verticală. Acest lucru poate ajuta la reducerea refluxului şi poate îmbunătăţi digestia, făcând ora mesei mai confortabilă pentru tine şi pentru cel mic.
Dispozitivul nostru unic anticolici AirFree™ trage aerul din tetină, astfel încât copilul înghite mai puţin aer atunci când bea. Acest lucru poate ajuta la reducerea problemelor comune de hrănire, precum colicile, refluxul şi gazele.
Dispozitivul anticolici AirFree™ poate fi asamblat uşor pe orice biberon anticolici şi Classic+ Philips Avent. De asemenea, deoarece are o singură piesă, curăţarea este extrem de uşoară.
4.0
din 5
4
Recenzii
Dany smuc
02/12/2019
România
Este foarte util.
Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.
Avantaje
Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™
Esther89
19/10/2019
Magyarország
Ajánlom
Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF819/01 AirFree™ szelep
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF819/01 AirFree™ szelep
Dvorakova1996
11/12/2019
Česká republika
Výborná láhev
Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF819/02 Ventil AirFree™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF819/02 Ventil AirFree™
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Dispozitivul anticolici AirFree™ este conceput să îţi ajute copilul să înghită mai puţin aer. Tetina rămâne plină de lapte, chiar şi pe orizontală, pentru hrănire în poziţie verticală. Reducerea cantităţii de aer ingerate de copil poate ajuta la diminuarea problemelor frecvente de hrănire, cum ar fi colicile, gazele intestinale şi refluxul.
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici în comparaţie cu cei hrăniţi cu un biberon obişnuit şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon de top.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul, agitaţia, gazele intestinale şi regurgitaţia.