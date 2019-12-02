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  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
  • Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*

Producție oprită

Philips AventDispozitiv anticolici AirFree™

SCF819/01

4
| (4) Recenzii
Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*
Dispozitivul unic anticolici AirFree este conceput să îţi ajute copilul să înghită mai puţin aer, menţinând tetina plină de lapte în timpul hrănirii. Reducerea cantităţii de aer înghiţite de copil ajută la diminuarea problemelor frecvente de hrănire, cum ar fi colicile, refluxul şi gazele intestinale.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Conceput pentru a reduce colicile, gazele şi refluxul*

  • 1 bucată

Ţine laptele în interior şi aerul afară, pentru hrănire uşoară în poziţie verticală

Ţine laptele în interior şi aerul afară, pentru hrănire uşoară în poziţie verticală

Tetina rămâne plină cu lapte, chiar şi când biberonul este orizontal, astfel încât copilul să bea într-o poziţie mult mai naturală, verticală. Acest lucru poate ajuta la reducerea refluxului şi poate îmbunătăţi digestia, făcând ora mesei mai confortabilă pentru tine şi pentru cel mic.

Tetina rămâne plină cu lapte, nu cu aer

Tetina rămâne plină cu lapte, nu cu aer

Dispozitivul nostru unic anticolici AirFree™ trage aerul din tetină, astfel încât copilul înghite mai puţin aer atunci când bea. Acest lucru poate ajuta la reducerea problemelor comune de hrănire, precum colicile, refluxul şi gazele.

Uşor de curăţat şi asamblat, deoarece AirFree™ este format dintr-o singură bucată

Uşor de curăţat şi asamblat, deoarece AirFree™ este format dintr-o singură bucată

Dispozitivul anticolici AirFree™ poate fi asamblat uşor pe orice biberon anticolici şi Classic+ Philips Avent. De asemenea, deoarece are o singură piesă, curăţarea este extrem de uşoară.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

4

Recenzii

4
3
2

02/12/2019

România

România

Este foarte util.

Este foarte bun. După masa bebelusul numai varsa daca este folosit acest dispozitiv. La prima vedere am avut retineri dar s au dovedit a fi false dupa folosirea acestui dispozitiv.

Avantaje

Bebelusul nu mai varsa dupa masă, daca am folosit acest dispozitiv.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF819/02 Dispozitiv anticolici AirFree™

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Ajánlom

Kislányom hasfájós volt,ekkor vásároltam a terméket. Kevesebb levegőt nyelt a tápszerrel és csökkentcsökkentette a hasfájást. Nagyon hasznos volt és minden etetésnél használtam. Könnyen beleilleszkedik a cumisüveg fejéhez. Kislányom nem vett észre különbséget, nem akadályozta az evést, a folyadék ugyanolyan gyorsan áramlott végig,mint előtte.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF819/01 AirFree™ szelep

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF819/01 AirFree™ szelep

11/12/2019

Česká republika

Česká republika

Výborná láhev

Super láhev! Změna hned po prvním použití :) krásně si ulevil a už ho netrápí bříško tolik.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF819/02 Ventil AirFree™

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF819/02 Ventil AirFree™

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. Dispozitivul anticolici AirFree™ este conceput să îţi ajute copilul să înghită mai puţin aer. Tetina rămâne plină de lapte, chiar şi pe orizontală, pentru hrănire în poziţie verticală. Reducerea cantităţii de aer ingerate de copil poate ajuta la diminuarea problemelor frecvente de hrănire, cum ar fi colicile, gazele intestinale şi refluxul.

  2. La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici în comparaţie cu cei hrăniţi cu un biberon obişnuit şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon de top.

  3. Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul, agitaţia, gazele intestinale şi regurgitaţia.