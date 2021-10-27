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Producție oprită
2 biberoane
4 oz/125 ml
Tetină cu debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Tetina rămâne plină cu lapte, chiar şi când biberonul este orizontal, astfel încât copilul să bea într-o poziţie mult mai naturală, verticală. Acest lucru poate ajuta la reducerea refluxului şi poate îmbunătăţi digestia, făcând ora mesei mai confortabilă pentru tine şi pentru cel mic.
Dispozitivul nostru unic anticolici AirFree™ trage aerul din tetină, astfel încât copilul înghite mai puţin aer atunci când bea. Acest lucru poate ajuta la reducerea problemelor comune de hrănire, precum colicile, refluxul şi gazele.
Studiile clinice au arătat că biberonul Philips Avent reduce colicile şi agitaţia*. Cum? Supapa din tetină previne crearea de vid pe măsură ce copilul bea, permiţând o hrănire neîntreruptă. Acest lucru poate ajuta la reducerea colicilor, a gazelor, a regurgitaţiei şi a râgâitului.
4.8
din 5
241
Recenzii
98%
recomandă acest produs
Andreea 16
27/10/2021
România
Cel mai bun biberon!
Îl recomand pe acesta!! Cel puțin pe noi ne-a ajutat ft mult.. Fetita la acceptat imediat și nu lam schimbat niciodată cu alta marca. Și nu las schimba pentru nimic în lume!!! Tetinele sunt ft bune și rezistente nu se rup ft repede ținând cont ca fetita mea are deja dintisori și mai trage de ele după ce bea lăpticul.. Și e ca noua. Iar biberonu îl adora mai ales ca sunt și cu desene unele. Mulțumim Philips. Pentru mine rămâneți nr. 1 întotdeauna!
Avantaje
Cel mai bun pentru colici și nu curge deloc laptele!
Dezavantaje
Nu exista!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF810/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF810/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Anca1107
29/06/2021
România
Produs excelent
Este cel mai bun biberon folosit de către noi, este ușor de folosit sterilizat și fetița mea este foarte fericita deoarece deja poate sa îl țină singura. Am folosit gama avent de când s-a născut și pana in prezent iar pe viitor cu siguranța vom folosi tot produsele avent. Pentru început am luat kit-îl de start Avent care mi-a ușurat hrănirea Bebelușei mele, am trecut cu bine peste perioada colicilor datorită dispozitivului anti-colici care face minuni de aceea am vrut sa ofer o recenzie din campania Phillips
Avantaje
Foarte practic și ușor
Dezavantaje
Nu are dezavantaje
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF810/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF810/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
29/06/2021
România
Bebe este fericit
Se montează foarte usor, bebe nu mai suferă de dureri de burtica si doarme mult mai bine.
Avantaje
Usor de instalat
Dezavantaje
Nu am
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF810/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF810/14 Biberon cu dispozitiv anticolici AirFree™
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Biberonul cu dispozitiv anticolici AirFree™ este conceput să îţi ajute copilul să înghită mai puţin aer. Tetina rămâne plină de lapte, chiar şi pe orizontală, pentru hrănire în poziţie verticală. Reducerea cantităţii de aer ingerate de copil poate ajuta la diminuarea problemelor frecvente de hrănire, cum ar fi colicile, gazele intestinale şi refluxul.
80 % din mame au spus că „bebeluşul lor a avut mai puţine probleme de hrănire” în urma unui test de utilizare la domiciliu la care au participat 144 de mame din SUA în 2017
La vârsta de 2 săptămâni, bebeluşii hrăniţi cu un biberon Philips Avent au prezentat mai puţini colici în comparaţie cu cei hrăniţi cu un biberon obişnuit şi semnificativ mai puţină agitaţie în timpul nopţii comparativ cu bebeluşii hrăniţi cu alt biberon de top.
Ce sunt colicile şi cum afectează bebeluşii? Colicile sunt provocate de aerul înghiţit în timpul hrănirii, ceea ce măreşte disconfortul în sistemul digestiv al bebeluşului. Printre simptome se numără plânsul, agitaţia, gazele intestinale şi regurgitaţia.