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        Producție oprită

        Philips AventSCF810/00 Anti-colic baby bottle

        SCF810/00

        5
        | (22) Recenzii | 100% recomandă acest produs
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        5.0

        din 5

        22

        Recenzii

        100%

        recomandă acest produs

        3
        2
        1

        14/06/2019

        România

        România

        Cel mai bun produs

        "Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

        14/06/2019

        România

        România

        Recenzie din Campania Philips Avent

        Recomand cu drag!Calitate garantata;hranire usoara a bebelusului,fara scurgere

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+

        03/07/2018

        România

        România

        Acest produs a fost și este foarte bun.

        Toate produsele Philips sunt super ok. Fetita mea a fost și este foarte incantata de el. Abia așteptăm să folosim și alte produse din gama Philips.

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic

        Da, recomand acest produs

        Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic

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