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Producție oprită
5.0
din 5
22
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Irina87
14/06/2019
România
Cel mai bun produs
"Recenzie pentru campania Philips Avent " Biberonul Avent a devenit de neînlocuit datorita ușurinței cu care se pune laptele praf. Noaptea mai ales, orice minut de somn contează, asa ca pentru mine a gust un real folos.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Adee
14/06/2019
România
Recenzie din Campania Philips Avent
Recomand cu drag!Calitate garantata;hranire usoara a bebelusului,fara scurgere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF560/00 Biberon Classic+
PopaAlexandra
03/07/2018
România
Acest produs a fost și este foarte bun.
Toate produsele Philips sunt super ok. Fetita mea a fost și este foarte incantata de el. Abia așteptăm să folosim și alte produse din gama Philips.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF680/17 Biberon Classic