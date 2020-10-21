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  • Înlocuieşte uşor paiul atunci când e nevoie
  • Înlocuieşte uşor paiul atunci când e nevoie

Producție oprită

Philips AventSet cu 2 de paie de schimb

SCF797/00

5
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Înlocuieşte uşor paiul atunci când e nevoie
Setul de paie flexibile de schimb Philips Avent include 2 paie. Este ideal pentru înlocuirea unei componente pierdute sau pentru înlocuirea paiului, aşa încât cana să rămână curată şi igienică şi să poată fi utilizată oricând!
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Produse compatibile
Căni cu paie

Căni cu paie

SCF796/01

Cană cu pai

Cană cu pai

SCF796/02

Căni cu paie

Căni cu paie

SCF798/01

Căni cu paie

Căni cu paie

SCF798/02

Menţine cana cu pai în stare perfectă!

Înlocuieşte uşor paiul atunci când e nevoie

  • Set de paie de schimb

  • Pachet de 2

Înlocuieşte uşor paiul pentru a-l menţine igienic

Potrivit pentru toate cănile cu pai flexibil

Potrivit pentru toate cănile cu pai flexibil

Foloseşte setul pentru cănile cu pai flexibil de 10 oz. Pentru cănile cu pai de 7 oz, scurtează paiul cu 3 cm folosind o foarfecă. Pentru măsurare uşoară, verifică partea laterală a ambalajului.

Partea de jos a paiului este îndoită pentru a bea uşor, până la ultima înghiţitură

Partea de jos a paiului este îndoită pentru a bea uşor, până la ultima înghiţitură

Partea de jos a paiului este îndoită, astfel încât paiul să ajungă uşor în lichid şi copilul să poată bea stând într-o poziţie naturală.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

21/10/2020

România

România

Excelent produs

Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

07/07/2020

România

România

Produs de calitate

Imi place foarte mult produsul.Calitate foarte buna. Foarte bine ca se pot cumpara accesorii separat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb

06/08/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Spokojenost!

Oceňuji, že jdou brčka koupit jako "náhradní díl". Jednak z hygienických důvodů, ale taky z praktických, protože syn původní brčko okousal, tak je dobře, že máme hned další dvě do zásoby, kdyby měl zase podobný nápad :-) Brčko neteče, slouží, jak má.

Avantaje

ohnuté brčko - lze tak vypít celý obsah hrnečku; brčko neteče

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Hrnečky s brčkem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Hrnečky s brčkem

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 