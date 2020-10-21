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Producție oprită
Set de paie de schimb
Pachet de 2
Foloseşte setul pentru cănile cu pai flexibil de 10 oz. Pentru cănile cu pai de 7 oz, scurtează paiul cu 3 cm folosind o foarfecă. Pentru măsurare uşoară, verifică partea laterală a ambalajului.
Partea de jos a paiului este îndoită, astfel încât paiul să ajungă uşor în lichid şi copilul să poată bea stând într-o poziţie naturală.
5.0
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Miki84
21/10/2020
România
Excelent produs
Ma bucur ca se găsesc accesorii de schimb pentru cănile cu pai! Calitate, pret excelent, transport gratuit și rapid! Foarte incantata de produs!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
B.B.
07/07/2020
România
Produs de calitate
Imi place foarte mult produsul.Calitate foarte buna. Foarte bine ca se pot cumpara accesorii separat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Set cu 2 de paie de schimb
puccawa
06/08/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Spokojenost!
Oceňuji, že jdou brčka koupit jako "náhradní díl". Jednak z hygienických důvodů, ale taky z praktických, protože syn původní brčko okousal, tak je dobře, že máme hned další dvě do zásoby, kdyby měl zase podobný nápad :-) Brčko neteče, slouží, jak má.
Avantaje
ohnuté brčko - lze tak vypít celý obsah hrnečku; brčko neteče
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF797/00 Hrnečky s brčkem
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.