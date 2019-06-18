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Producție oprită
9 oz
Pai pentru copii de peste 12 luni
4.6
din 5
23
Recenzii
95%
recomandă acest produs
Crinutza
18/06/2019
România
Imi place
„Recenzie din campania Philips Avent” Este un produs ok, îmi place foarte mult capacul care se închide/ deschide prin simpla rotire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai
Andreea123
07/05/2019
România
Practic si foarte util!
Este usor de folosit de catre copii. Se spala foarte usor si nu curg lichidele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai
Ana21Maria
27/06/2018
România
Excelent
Sunt foarte mulțumită de acest produs. Bebe îl utilizează singurel și cu mare placere. Recomand cu încredere
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.