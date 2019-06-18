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  • Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp
  • Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp
  • Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp
  • Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp
  • Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp
  • Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp
  • Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp
  • Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp

Producție oprită

Philips AventCăni izolate cu pai

SCF766/00

4.6
| (23) Recenzii | 95% recomandă acest produs
Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp
Cana izolată cu pai Avent SCF766/00 ajută la menţinerea băuturilor mai calde/mai reci pentru mai mult timp, astfel încât copilul să îşi poată savura mai uşor băutura. Cana este etanşă şi uşor de folosit de către copiii mici în mod independent, datorită capacului său rotativ unic.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Etanşă, uşor de folosit de către copil în mod independent

Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp

  • 9 oz

  • Pai pentru copii de peste 12 luni

Ţine băuturile la temperatura potrivită pentru mai mult timp

Pai moale din silicon cu supapă etanşă integrată

Activare uşoară - lichidul curge uşor atunci când copilul soarbe

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

23

Recenzii

95%

recomandă acest produs

3
2

18/06/2019

România

România

Imi place

„Recenzie din campania Philips Avent” Este un produs ok, îmi place foarte mult capacul care se închide/ deschide prin simpla rotire

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai

07/05/2019

România

România

Practic si foarte util!

Este usor de folosit de catre copii. Se spala foarte usor si nu curg lichidele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai

27/06/2018

România

România

Excelent

Sunt foarte mulțumită de acest produs. Bebe îl utilizează singurel și cu mare placere. Recomand cu încredere

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF766/00 Căni izolate cu pai

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 