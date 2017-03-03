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Producție oprită

Philips AventCană cu tetină de formare

SCF755/05

3.3
| (15) Recenzii
Sorbire fără scurgeri
Noua cană cu tetină de formare Philips Avent fără BPA este prevăzută cu o supapă care împiedică lichidul să curgă. Tetina de formare rezistentă la muşcături şi mânerele moi ajută copilul să o folosească mai uşor. Uşor pentru copil, confortabil pentru tine.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Trecere uşoară de la biberon la cană

Sorbire fără scurgeri

  • Sorbire fără scurgeri

  • 340 ml

  • Peste 18 luni

Fără scurgeri! Mamele confirmă acest lucru

Gata cu murdăria! Noua supapă te asigură că apa se scurge numai atunci când copilul bea din cană.

Transformare uşoară în cană cu debit liber

Pur şi simplu scoate supapa şi cana cu gură de scurgere devine cană cu debit liber.

Tetina înclinată reduce nevoia de a înclina capul

Tetina înclinată reduce nevoia de a înclina capul

Tetina înclinată este concepută pentru a-i ajuta pe copiii mici să soarbă primele înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe spate.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.3

din 5

15

Recenzii

03/03/2017

România

România

cele mai bune produse

Produsele Philips sunt foarte bune,si de calitate,preturile la fel de bune

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Cană cu tetină de formare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Cană cu tetină de formare

25/04/2018

Magyarország

Magyarország

Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.

Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül

07/04/2019

Україна

Україна

Самая удобная чашка для малыша

[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Чашка з носиком

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Чашка з носиком

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 