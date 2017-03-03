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Producție oprită
SCF755/03
Sorbire fără scurgeri
340 ml
Peste 18 luni
Gata cu murdăria! Noua supapă te asigură că apa se scurge numai atunci când copilul bea din cană.
Pur şi simplu scoate supapa şi cana cu gură de scurgere devine cană cu debit liber.
Tetina înclinată este concepută pentru a-i ajuta pe copiii mici să soarbă primele înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe spate.
3.3
din 5
15
Recenzii
Andry
03/03/2017
România
cele mai bune produse
Produsele Philips sunt foarte bune,si de calitate,preturile la fel de bune
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Cană cu tetină de formare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Cană cu tetină de formare
Csillalini
25/04/2018
Magyarország
Tökeletes termék,csak ajánlani tudom.
Nagyon szereti a kislányom,2 db is van belőle.Semmi másból nem volt hajlandó inni.Pont a kis kezekre van kifejlesztve.Könnyen tud belőle inni,és ami a legszuperebb,hogy a kivehető szelep miatt nem csöpög. Pozitívum még,hogy könnyű tisztán tartani.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Prémium Varázsitató + fül
Ella
07/04/2019
Україна
Самая удобная чашка для малыша
[Employee of philipsglobal] Удобная поилка для ребенка,действительно не проливается,можно использовать любую жидкость,легко разбирается и моется.Использовала ее с двумя детьми.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Чашка з носиком
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF755/00 Чашка з носиком
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.