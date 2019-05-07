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Producție oprită
SCF753/05
Sorbire fără scurgeri
260 ml
Peste 12 luni
Tetină tare
Gata cu murdăria! Noua supapă te asigură că apa se scurge numai atunci când copilul bea din cană.
Pur şi simplu scoate supapa şi cana cu gură de scurgere devine cană cu debit liber.
Tetina înclinată este concepută pentru a-i ajuta pe copiii mici să soarbă primele înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe spate.
3.9
din 5
42
Recenzii
Marika
07/05/2019
România
Excelent
Este o cana super.copilul trece cu ușurință de la sticla la cana. Nu curge chiar dacă o intoarce. Recomand cu mare drag.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF753/05 Cană cu tetină de formare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF753/05 Cană cu tetină de formare
Esther89
19/10/2019
Magyarország
A legjobb itatópohár
Nagyon nehezen tanult meg inni a kislányom. Korábban sok itatópoharat kipróbáltunk és ez vált be eddig a legjobban a design miatt. Tetszik neki a formája,a pohár csőre, a kialakítása és a kis pingvin az elején. Szereti cipelni magával és könnyen iszik belőle egyedül is. Számomra pedig külön plusz,hogy 2dl víz is belefér.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF753/07 Itatópohár, itatófejjel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF753/07 Itatópohár, itatófejjel
Zefir
18/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Nagyon szeretjük ezt az itatót, mert könnyen tisztítható, nem folyik vissza, amikor iszik a gyerek (nem úszkál kaja a vízben), gyorsan, könnyen megtanulta használni a babám, erős, strapabíró anyaga van és elég innivaló fér bele. Ami trükkös benne, hogy csak akkor csepegésmentes és szivárgásmentes, ha jól eltaláljuk a szelep behelyezését és a tető rátekerését, szóval kicsit trükkös.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF753 Prémium Varázsitató + fül
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF753 Prémium Varázsitató + fül
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.