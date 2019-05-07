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Producție oprită

Philips AventCană cu tetină de formare

SCF753/05

3.9
| (42) Recenzii
Sorbire fără scurgeri
Cana cu tetină de formare Philips Avent fără BPA este prevăzută cu o supapă care împiedică lichidul să curgă. Mânerele moi antialunecare asigură o prindere uşoară pentru mâinile mici, iar tetina de formare din material tare este rezistentă la muşcături. Uşor pentru copilul tău, comod pentru tine.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Trecere uşoară de la biberon la cană

Sorbire fără scurgeri

  • Sorbire fără scurgeri

  • 260 ml

  • Peste 12 luni

  • Tetină tare

Fără scurgeri! Mamele confirmă acest lucru

Gata cu murdăria! Noua supapă te asigură că apa se scurge numai atunci când copilul bea din cană.

Transformare uşoară în cană cu debit liber

Pur şi simplu scoate supapa şi cana cu gură de scurgere devine cană cu debit liber.

Tetina înclinată reduce nevoia de a înclina capul

Tetina înclinată reduce nevoia de a înclina capul

Tetina înclinată este concepută pentru a-i ajuta pe copiii mici să soarbă primele înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe spate.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.9

din 5

42

Recenzii

07/05/2019

România

România

Excelent

Este o cana super.copilul trece cu ușurință de la sticla la cana. Nu curge chiar dacă o intoarce. Recomand cu mare drag.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF753/05 Cană cu tetină de formare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF753/05 Cană cu tetină de formare

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

A legjobb itatópohár

Nagyon nehezen tanult meg inni a kislányom. Korábban sok itatópoharat kipróbáltunk és ez vált be eddig a legjobban a design miatt. Tetszik neki a formája,a pohár csőre, a kialakítása és a kis pingvin az elején. Szereti cipelni magával és könnyen iszik belőle egyedül is. Számomra pedig külön plusz,hogy 2dl víz is belefér.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF753/07 Itatópohár, itatófejjel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF753/07 Itatópohár, itatófejjel

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper termék

Nagyon szeretjük ezt az itatót, mert könnyen tisztítható, nem folyik vissza, amikor iszik a gyerek (nem úszkál kaja a vízben), gyorsan, könnyen megtanulta használni a babám, erős, strapabíró anyaga van és elég innivaló fér bele. Ami trükkös benne, hogy csak akkor csepegésmentes és szivárgásmentes, ha jól eltaláljuk a szelep behelyezését és a tető rátekerését, szóval kicsit trükkös.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF753 Prémium Varázsitató + fül

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF753 Prémium Varázsitató + fül

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 