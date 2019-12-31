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  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri

Producție oprită

Philips AventCană cu tetină de formare

SCF751/00

4.1
| (72) Recenzii
Sorbire fără scurgeri
Noua cană cu tetină de formare Philips Avent fără BPA este prevăzută cu o supapă, cu brevetul în aşteptare, care împiedică lichidul să curgă. Gura de scurgere şi mânerele moi ajută copilul să o folosească mai uşor. Uşor pentru copil, confortabil pentru tine.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Trecere uşoară de la biberon la cană

Sorbire fără scurgeri

  • Sorbire fără scurgeri

  • 200 ml

  • Peste 6 luni

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

Toate piesele sunt lavabile în maşina de spălat vase pentru mai mult confort

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Tetina înclinată reduce nevoia de a înclina capul

Tetina înclinată reduce nevoia de a înclina capul

Tetina înclinată este concepută pentru a-i ajuta pe copiii mici să soarbă primele înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe spate.

Cana este fabricată dintr-un material care nu conţine BPA

Cana este fabricată dintr-un material care nu conţine BPA

Această cană Philips Avent este fabricată dintr-un material care nu conţine BPA.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.1

din 5

72

Recenzii

31/12/2019

România

România

Cumpărător verificat

Calitatea si pretul sunt excelente!!

produsele din gama Philips Avent sunt de calitate superioara fata de alte produse pt copii.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF751/03 Cană cu tetină de formare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF751/03 Cană cu tetină de formare

03/07/2018

România

România

Un produs foarte bun.

Un produs foarte bun pentru a invata sa bem, nu curge foarte usor de tinut de care bebelusi. "Recenzie din campania Philips Avent”

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF751/05 Cană cu tetină de formare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF751/05 Cană cu tetină de formare

22/02/2020

Magyarország

Magyarország

Barátnőm lányának kedvence

Barátnőm kislánya használja, már hosszú ideje és imádja. Nagyon várom már, hogy mi is kipróbálhassuk. Összességében minden avent termék eddig nagyon bevált, hiszem hogy ebben sem fogok csalódni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF751/03 Itatópohár, itatófejjel

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 