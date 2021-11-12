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Producție oprită
Sorbire fără scurgeri
9 oz/260 ml
Peste 12 luni
Tetina înclinată este concepută pentru a-i ajuta pe copiii mici să soarbă primele înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe spate.
Mânerele de trecere ajută copilul să ţină cana şi să bea independent. Aceste mânere au o formă special concepută pentru ca mâinile mici să o prindă cu uşurinţă şi sunt şi cauciucate, pentru o prindere fără alunecare.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Dinike26
12/11/2021
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Hibátlan termék
Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.
Avantaje
Jó áron jó minőség.
Dezavantaje
Nincs ilyen.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF747/02 Чашка з носиком
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF747/02 Чашка з носиком
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF747/04 Lonček z ustnikom
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF747/04 Lonček z ustnikom
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.