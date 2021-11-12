ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri
  • Sorbire fără scurgeri

Producție oprită

Philips AventCană cu tetină de formare

SCF747/04

5
| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Sorbire fără scurgeri
Cana anti-scurgere Philips Avent fără BPA are o tetină din silicon moale care asigură băutul fără scurgeri. Cu ajutorul mânerelor moi, copilul tău poate învăţa să bea singur. Simplu pentru copilul tău, convenabil pentru tine.
Vezi toate beneficiile
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Trecere uşoară de la biberon la cană

Sorbire fără scurgeri

  • Sorbire fără scurgeri

  • 9 oz/260 ml

  • Peste 12 luni

Supapă integrată pentru sorbire fără vărsare

Tetina înclinată reduce nevoia de a înclina capul

Tetina înclinată reduce nevoia de a înclina capul

Tetina înclinată este concepută pentru a-i ajuta pe copiii mici să soarbă primele înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe spate.

Mânere de trecere cu atingere delicată, pentru mâini mici

Mânere de trecere cu atingere delicată, pentru mâini mici

Mânerele de trecere ajută copilul să ţină cana şi să bea independent. Aceste mânere au o formă special concepută pentru ca mâinile mici să o prindă cu uşurinţă şi sunt şi cauciucate, pentru o prindere fără alunecare.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

12/11/2021

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Hibátlan termék

Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.

Avantaje

Jó áron jó minőség.

Dezavantaje

Nincs ilyen.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

20/10/2020

Україна

Україна

Необходимая чашка для ребёнка

Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF747/02 Чашка з носиком

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF747/02 Чашка з носиком

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen lonček za vse situacije

To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF747/04 Lonček z ustnikom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF747/04 Lonček z ustnikom

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 