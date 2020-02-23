Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
Sorbire fără scurgeri
200 ml
Peste 6 luni
Tetina înclinată este concepută pentru a-i ajuta pe copiii mici să soarbă primele înghiţituri, fără a înclina prea mult capul pe spate.
Mânerele de trecere ajută copilul să ţină cana şi să bea independent. Aceste mânere au o formă special concepută pentru ca mâinile mici să o prindă cu uşurinţă şi sunt şi cauciucate, pentru o prindere fără alunecare.
4.9
din 5
18
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Babbbbaaa
23/02/2020
Magyarország
Gyakorlatban is bizonyított
Több márka itatópohara után ez maga volt a megváltás. Könnyen levehető, de nem leeső tető, a csőr belülről is hozzáférhető, könnyen tisztítható, a fülek a csöpp kezeknek is biztos fogást nyújtanak.
Avantaje
Minden szempontból praktikus
Dezavantaje
Nem tudok ilyet mondani
Acest review a fost făcut pentru SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Acest review a fost făcut pentru SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Innit
23/02/2020
Magyarország
Angajat Philips
A termek tényleg azt adja vissza amit igérnek
[Employee of philipsglobal] A kisfiam csak ezt fogadja el ha itató pohárrol van szó és tényleg csepegés mentes. Nagyon szetetjük.
Avantaje
Tökéletes termék
Dezavantaje
Ilyen nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
mbeata89
23/02/2020
Magyarország
A legjobb itatópohár
Kisfiam a mai napig szereti, 14 hónapos. Jól áll a kiskezébe :) 6 hós korától használjuk. Nem csepeg, kiváló termék
Avantaje
Nem csepeg
Dezavantaje
Nincs olyan
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF746/01 Itatópohár, itatófejjel
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.