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Philips AventSCF706/00 Toddler bowl small 6m+

SCF706/00

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
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Dezvoltate sub conducerea unui psiholog pentru copii

Dezvoltate sub conducerea unui psiholog pentru copii

0% BPA

Adecvat pentru cuptorul cu microunde

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
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2
1

30/09/2020

Україна

Україна

Чудова та яскрава

Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую

Avantaje

Якість та дизайн

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

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