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Producție oprită
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Mammy06
30/09/2020
Україна
Чудова та яскрава
Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую
Avantaje
Якість та дизайн
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.