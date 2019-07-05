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Producție oprită
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Natyjka
05/07/2019
Україна
Ця тарілка чудово підходить для малюків
Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.