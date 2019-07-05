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  • Fotografie cu produsul în uz
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  • Fotografie cu produsul în uz

Producție oprită

Philips AventSCF702/00 Toddler divider plate 12m+

SCF702/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

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Dezvoltate sub conducerea unui psiholog pentru copii

Dezvoltate sub conducerea unui psiholog pentru copii

0% BPA

Adecvat pentru cuptorul cu microunde

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Ця тарілка чудово підходить для малюків

Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

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