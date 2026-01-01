Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
SCF670/01
260 ml
Peste 12 luni
Această ceaşcă elegantă te ajută să păstrezi băutura copilului proaspătă mai mult timp la plimbare
Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.
Gura de scurgere este concepută pentru a rezista la muşcături şi are un debit mai rapid, iar cana are o capacitate mai mare pentru copii mici activi
Recenzii
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
Nu poate fi interschimbabil cu alte ceşti pentru copii mici Philips Avent