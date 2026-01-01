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  • Păstrează băuturile proaspete mai mult timp
  • Păstrează băuturile proaspete mai mult timp

Producție oprită

Philips AventCeaşcă izolată

SCF670/01

Păstrează băuturile proaspete mai mult timp
Cana izolată Philips Avent este ideală atunci când eşti în mişcare. Această cană elegantă cu motive animale păstrează băuturile proaspete mai mult timp. Include o gură de scurgere rezistentă la muşcături şi o supapă fără vărsare.
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marcă recomandată de mămicile din întreaga lume1

Gură rezistentă fără vărsare

Păstrează băuturile proaspete mai mult timp

  • 260 ml

  • Peste 12 luni

Ideală pentru plimbări, păstrează băuturile proaspete

Ideală pentru plimbări, păstrează băuturile proaspete

Această ceaşcă elegantă te ajută să păstrezi băutura copilului proaspătă mai mult timp la plimbare

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Gură de scurgere fără vărsare cu supapă patentată

Supapa patentată controlează debitul pentru a evita vărsarea, chiar dacă sunt ţinute cu capul în jos sau lăsate pe o parte.

Debit mai rapid şi gură de scurgere rezistentă la muşcături

Debit mai rapid şi gură de scurgere rezistentă la muşcături

Gura de scurgere este concepută pentru a rezista la muşcături şi are un debit mai rapid, iar cana are o capacitate mai mare pentru copii mici activi

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Referințe

  1. Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023. 

  1. Nu poate fi interschimbabil cu alte ceşti pentru copii mici Philips Avent